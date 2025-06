Roland Garros, Sinner è granitico: batte Djokovic in tre set e raggiunge Alcaraz in finale

Ascolta ora 00:00 00:00

La gara più difficile del suo Roland Garros, Jannik Sinner la vince contro un ritrovato Novak Djokovic che sembra essere tornato quello di un tempo ma il numero uno del mondo ormai è l'altoatesino che ha la meglio 6-4, 7-5, 7-6 dopo oltre tre ore di battaglia. Una meravigliosa gara interpretata ancora una volta resistendo anche nei numerosi momenti difficili che ha affrontato l'azzurro ma che ha saputo risolvere al meglio in ogni situazione con la ciliegina del tie-break finale dove ha mostrato quanto sia diventato solido e conquistandosi la prima finale della sua carriera nel più importante torneo mondiale sulla terra rossa senza aver perso un set.

Le parole del vincitore

" Intanto devo dire grazie al pubblico per essere stati qui e averci sostenuto. È stato speciale affrontare Novak in semifinale, ho dovuto giocare il miglior tennis e gestire le situazioni complicate. Ha fatto vedere che modello è per noi giovani, gli auguro il meglio per la stagione e siamo fortunati a vederlo giocare a questo livello incredibile", ha dichiarato Sinner al termine della gara intervistato a bordo campo come da rito. " Domenica sarà complicato. So che ultimamente il testa a testa con Carlos non sta andando bene, vedremo cosa riuscirò a fare ma sono felice di esserci arrivato, poi si vedrà", ha aggiunto Jannik quando gli è stato chiesto come si preparerà per domenica. "Mi godo questi momenti, sono rari e speciali nella mia carriera. Cerchiamo di apprezzarli anche perché domani c’è un giorno libero dove prepareremo la finale di domenica" .

Il primo set è di Sinner

Il primo set si apre con Djokovic al servizio che riesce a tenere bene cedendo soltanto un quindici, 1-0, ma Sinner risponde subito mostrando anch'egli un servizio solido, 1-1. In questa partenza sembra che Jannik sia ancora un po' contratto, meno sciolto di altri giorni. Il serbo tiene la battuta al terzo game, 2-1, ma il numero uno del mondo pian piano trova il ritmo giusto e tiene a bada Novak quando ha il turno di servizio, 2-2 e grande equilbrio fin qui. Prima svolta della gara al quinto game con il break di Sinner su un liscio clamoroso di Djokovic, 3-2, ma l'azzurro sale nettamente di livello ed è impeccabile, 4-2. Il serbo tiene in piedi il set evitando il doppio break e accorcia 4-3. Jannik gioca bene e allunga ancora sul 5-3, Novak accorcia ma il numero al mondo chiude bene con il dritto il primo set 6-4 dopo 48 minuti di gioco.

Jannik vince anche il secondo set

Il secondo set vede molto equilibrio come a inizio gara: c'è da dire che Djokovic sbaglia pochissimo ed è sempre sul pezzo, Sinner pure ma con qualche difficoltà con la prima di servizio. In questo modo si arriva sul 2-2. Nel quinto game arriva una palla break per Jannik ma è bravissimo Novak ad annullarla e salire 3-2. La prima volta avviene sul 3-3 con l'azzurro bravissimo a strappare il break e salire 5-3 ma il serbo non molla e recupera il servizio perso, 5-5. Sinner, con un game super, riprende il break a Djokovic in un momento decisivo del set, va 6-5 e con l'opportunità di servire per il set e stavolta è bravo soprattutto con il servizio, vince 7-5 e si porta sul 2-0.

Sinner vince il tie-break e vola in finale

Dopo un medical time-out richiesto da Djokovic per farsi massaggiare la coscia, inizia il terzo set con ancora un match equilibrato: Novak non molla, Sinner gioca bene ma a volte fatica ma è super, con il servizio, ad annullare una pericolosa palla break sul 2-1 per il serbo, portarsi 2-2 ma poi sprecare due palle break sul servizio del serbo che torna avanti nel punteggio, 3-2. Tenendo a zero l'avversario, Jannik è sempre sul pezzo, granitico e solido, non molla e pareggia (3-3). Livello del gioco altissimo anche negli altri due game, continua il testa a testa (4-4). Al cardiopalma il decimo game quando Sinner salva tre set point a favore del serbo e tiene il servizio, 5-5.

La naturale conclusione è il tie-break: Sinner va sul 3-0, il serbo non molla e recupera due punti ma poi si va al cambio di

campoo 4-2 ma poi arriva il 6-3, tre match point per Jannik che concretizza alla grande chiudendoDomenica sarà finalissima contro Carlos Alcaraz, la sfida tra il numero uno e il due del tennis mondiale.