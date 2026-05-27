Roland Garros, Sinner giocherà alle 12: cosa sappiamo di Cerundolo e l’incognita caldo

Archiviato il debutto vincente al Roland Garros, dopo un giorno di riposo Jannik Sinner torna in campo per il secondo turno contro l’argentino Francisco Cerundolo, numero 26 del ranking Atp. Oltre a un avversario di sicuro spessore, giovedì 28 maggio il numero uno del mondo dovrà fronteggiare anche un rivale “invisibile” ma sicuramente presente, il caldo.

I numeri dell’argentino

Soprannominato “Fran”, il 27enne nato a Buenos Aires ha come superficie preferita la terra battuta. Cerundolo è entrato nella Top 20 nel 2024 e ha raggiunto il suo miglior piazzamento in carriera, al 18esimo posto del ranking Atp, nel maggio 2025, dopo aver eguagliato la vittoria più importante della sua carriera contro il tedesco Zverev durante il percorso verso le semifinali dell'Atp Masters 1000 di Madrid.

Il fattore meteo

Come anticipato, la gara Sinner-Cerundolo di giovedì avrà inizio alle ore 12, non certamente l’orario migliore per i giocatori visto il caldo di questi giorni a Parigi. Secondo MeteoFrance la temperatura massima prevista sarà compresa fra 30 e 33 gradi con un elevato tasso di umidità. Numerosi giocatori hanno già faticato più del dovuto: il norvegese Ruud ha dichiarato di essersi sentito “come uno zombie”, tanti altri hanno portato del ghiaccio alla testa durante le pause di gioco mentre Daria Kasatkina ha detto di non ricordare l’ultima volta che avesse fatto così caldo al Roland Garros. Dunque, un’incognita non da poco per Sinner e Cerundolo che dovranno disputare un minimo di tre set.

I precedenti

Le sfide sono già sei: quattro le vittorie dell’italiano, due quelle dell’argentino. L’ultima volta si sono affrontati nel 2025 agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi con l’affermazione di Jannik in due set. Sempre nel 2025 e sempre agli ottavi di finale, la vittoria dell’italiano agli internazionali di Roma 7-6, 6-3.

Dove vedere la gara

Sinner-Cerundolo giocheranno dalle ore 12 al Philippe-Chatrier: la gara sarà trasmessa in diretta sul canale Eurosport. Dunque sarà visibile agli abbonati di Dazn, Tim Vision e Prime Video Channels ma anche su Discovery+ e HBOMax.