Sinner entra nella classifica dei più pagati ma Alcaraz lo supera: tutte le cifre

Le vittorie che inanella senza sosta e gli sponsor che fanno a gara per accaparrarselo: mettiamo insieme questi due fattori e Jannik Sinner diventa il primo e unico atleta italiano a entrare nella classifica dei 50 atleti più pagati al mondo.

La classifica di Forbes

A dare contezza dei guadagni del numero uno del tennis mondiale è la consueta e aggiornata classifica di Forbes. Occupando la posizione numero 50, l’azzurro ha già messo da parte un bottino pari a 54,6 milioni di dollari, in pratica 46,3 milioni di euro al cambio attuale. Di questa cifra (che riferisce ovviamente alle entrate lorde), Nel dettaglio, più della metà della cifra (32 milioni) proviene da attività extra-tennistiche che riguardano accordi commerciali, sponsorizzazioni e pubblicità. I restanti 22,6 milioni arrivano dalle vittorie ottenute sul campo tra tornei Atp e Slam considerando anche i vari bonus messi a disposizione.

Quanto guadagna Alcaraz

Nonostante sia fermo per un importante infortunio al polso, lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero due del tennis mondiale, precede Sinner in questa speciale classifica piazzandosi al 32° posto: 61,5 sono i milioni guadagnati complessivamente, addirittura di più di calciatori come Vinius o Salah per fare due esempi di campioni noti al grande pubblico. Indipendentemente dallo spagnolo, c’è da sottolineare che mai nella storia un atleta italiano si era spinto così in alto. L’ascesa di Sinner va di pari passo con i suoi successi: soltanto nel 2026, fino a questo momento, ha battuto i record di Masters 1000 vinti consecutivamente (sei, mai nessuno come lui) e di vittorie consecutive in questi tornei, ben 34.

Chi c'è nella top ten

La classifica di Forbes tiene conto, naturalmente, dei maggiori guadagni degli sportivi. Chi c’è al primo posto? Naturalmente l’inossidabile Cristiano Ronaldo con 300 milioni di dollari, una cifra monster che lascia indietro Canelo Alvarez, boxer messicano, con 170 milioni.

Terza posizione per Lionel Messi (140 milioni), al quarto posto troviamo LeBron James (137,8 milioni), quinto Shohei Ohtani (127,6 milioni), sesta posizione per Stephen Curry (124,7 milioni), settimo Jon Rahm (107 milioni), ottavo Karim Benzema (104 milioni), nono Kevin Durant (103,8 milioni) e decimo Lewis Hamilton con 100 milioni tondi tondi.