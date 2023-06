Roland Garros, Swiatek ancora regina a Parigi: sconfitta Muchova in 3 set

Iga Swiatek conquista per la terza volta il Roland Garros, battendo in finale la ceca Karolina Muchova col punteggio di 6-2, 5-7, 6-4. La numero uno al mondo si aggiudica il suo quarto Major con grandi difficoltà, rischiando la sconfitta contro la sorprendente ceca, vera rivelazione del torneo, che cede solo nel finale del terzo set, dopo 2h46' di battaglia.

Swiatek si conferma regina a Parigi e in vetta al ranking WTA. Per la polacca questo è il 14° titolo in carriera, il terzo in quattro anni al Roland Garros. La numero 1 al mondo è la prima a difendere uno Slam dalla doppietta di Serena Williams a Wimbledon nel biennio 2015-2016. Inoltre è la quarta a vincere le prime quattro finali Slam giocate in carriera dopo Monica Seles, Roger Federer e Naomi Osaka. Muchova, invece, si consola con il best ranking da numero 16 WTA e lascia Parigi con una doppia consapevolezza: quella di essere una giocatrice da top-10 e quella di aver sprecato un'occasione unica.

La partita

Swiatek parte a mille, domina col rovescio e comanda tutti gli scambi, portandosi subito sul 3-0. La ceca reagisce vincendo un game e ha la chance di accorciare, ma viene ricacciata sul 4-1 ai vantaggi. La polacca riprende così il controllo del gioco e chiude il primo set 6-2. Sembra tutto già finito quando la numero uno al mondo vola sul 3-0 nel secondo parziale, ma in seguito il tennis dimostra come può essere imprevedibile. Muchova dà il via a un'altra delle sue clamorose rimonte, agganciando la rivale e ribaltando completamente il match. Si arriva così al 5-4 per la ceca, che serve per il set, ma Swiatek fa il break. La polacca però perde un po' la bussola e cede ancora il servizio. Muchova serve di nuovo per il set e stavolta al terzo tentativo chiude 7-5 e riporta tutto in parità.

L'inerzia sembra essere tutta dalla parte della ceca. Swiatek subisce dieci punti consecutivi e va sotto sul 2-0. La numero uno reagisce e ribalta tutto, portandosi sul 3-2 con un parziale di 12 punti a 2. Muchova non ci sta e passa a condurre 4-3. Nel momento clou però la rivelazione del torneo sente la pressione e crolla mentalmente dopo l'ennesimo pareggio della polacca. Swiatek approfitta degli errori in risposta dell'avversaria per riportarsi in vantaggio e chiude il match 6-4 grazie al doppio fallo nel primo match point. Una vittoria più sofferta del previsto ma tanto basta per il terzo successo nel Roland Garros (2020, 2022, 2023), il secondo consecutivo.

Le reazioni

"Prima di tutto brava Karolina, lo sanno tutti nel mio box, ero sicura che ci saremmo ritrovati in una partita come questa. Complimenti al tuo team, so quanto siano importanti le persone che lavorano intorno noi". Subito dopo aver alzato il terzo trofeo del Roland Garros, il primo pensiero di una emozionatissima Iga Swiatek va alla sua avversaria, la ceca Karolina Muchova, che le ha dato filo da torcere in una finale tutta in altalena.