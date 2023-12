Tennis, serpente in campo durante il match di Thiem: paura al torneo di Brisbane

Un ospite indesiderato, un serpente, ha interrotto per una quarantina di minuti l'incontro di tennis tra l'austriaco Dominic Thiem e l'australiano James McCabe, valido per le qualificazioni al torneo ATP di Brisbane, che apre ufficialmente la stagione 2024.

McCabe aveva appena concluso il primo set 6-2 quando un serpente, lungo circa 50 cm, è stato visto tra i cavi elettrici a lato del campo e si è dovuto attendere l'arrivo del personale di sicurezza per mettere in salvo il rettile. Si trattava di un serpente velenoso, precisamente uno Pseudonaja textilis, meglio conosciuto come bruno orientale. Alla ripresa del gioco, l'austriaco, campione degli Us Open 2020, ha rimontato vincendo il match per 2-1 e ora affronterà l'azzurro Zeppieri per conquistare un posto nel tabellone principale.

Se McCabe sarà abituato a situazioni più o meno normali in Australia,Thiem non ha nascosto il proprio disagio. "Amo davvero gli animali, soprattutto quelli esotici, ma pare si trattasse di un serpente davvero velenoso ed era vicino ai ragazzini, quindi era una situazione davvero pericolosa. È una cosa che non mi è mai capitata e che sicuramente non dimenticherò mai. Il Brisbane International? Mi sento bene, ma secondo me oggi è impossibile pensare a vincere un torneo. Per me il solo fatto di essere qui è una vittoria" , le parole del tennista austriaco al termine della sfida. D'altronde l'Australia è famosa, oltre che per le sconfinate bellezze naturali, anche per le tante specie animali endemiche, introvabili altrove, alcune delle quali particolarmente pericolose.

Il ritorno di Nadal

Poche volte un torneo di inizio stagione come quello di Brisbane ha attirato tanta attenzione, ma questa volta la merita tutta dato che vedrà l'esordio di Rafa Nadal dopo quasi un anno di stop causato dal problema all'anca che lo ha costretto a sottoporsi a due operazioni. "Il solo fatto di essere qui è una vittoria" , ha detto ieri lo spagnolo, "Mi sento bene, molto meglio di quanto sperassi un mese fa, ma al momento mi è impossibile pensare di vincere un torneo" , ha spiegato ma ai milioni di suoi fan basta rivederlo in campo, a prepararsi al meglio per il primo slam stagionale a Melbourne, nel torneo che vide la sua ultima apparizione nel 2023. Il campione spagnolo, ammesso grazie ad una wild card visto che è attualmente n.672 al mondo, affronterà all'esordio un giocatore proveniente dalle qualificazioni.