Simona Halep squalificata per nove mesi: la sentenza che può preoccupare Sinner

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna ha squalificato per nove mesi la tennista rumena Simona Halep, 33 anni, ex numero uno del mondo e vincitrice di importanti tornei tra cui Roland Garros e Wimbledon, per aver assunto incautamente un " integratore contaminato" che le sarebbe stato fornito dalla fisioterapista personale. Immediamente, quindi, la mente ci riporta a Jannik Sinner che sta aspettando di sapere quale sarà la decisione dello stesso tribunale dopo l'ulteriore richiesta da parte della Wada che ha scelto di non chiudere il caso Clostebol rimettendo la parola definitiva a Losanna.

Le motivazioni della sentenza

Come pubblicato sulla sentenza 227/233, alla Halep i giudici hanno contestato di essersi affidata totalmente a qualcuno che non ha competenze specifiche invece di rivolgersi a uno specialista. " L’atleta che stiamo giudicando oggi non è una semplice giocatrice di tennis professionista: ha grandissima esperienza, è ai vertici del ranking mondiale da tempo e ha vinto due Slam", si legge nella parte iniziale della sentenza. Poco dopo, ecco spiegato il perché della condanna. " Nell'utilizzare il prodotto che le ha provocato positività all’antidoping, lei si è affidata completamente alla sua fisioterapista personale, che non è un medico o un clinico" .

Il Tas appare dunque sorpreso dalla leggerezza con cui certi prodotti sono demandati a lavoratori che si occupano in prevalenza di altro e viene sottolineato da altri passaggi della sentenza in cui viene contestato il fatto che si sia affidata a persone che non hanno competenze in questo settore. " L’atleta avrebbe dovuto capire i limiti delle qualifiche della sua fisioterapista e il fatto che si stesse giocando un torneo negli Stati Uniti, in un continente lontano dal suo, non può giustificare la mancata consultazione di uno specialista e l’affidamento di un compito così delicato a una persona senza le necessarie competenze mediche" .

Perché Sinner può rischiare

In pratica, quindi, prima di assumere anche un semplice integratore chi gioca ai quei livelli deve informarsi bene per evitare rischi: tra l'altro alla Halep è andata di lusso visto che la richiesta di squalifica era di quattro anni ma è stata declassata a nove mesi dopo varie perizie che hanno certificato un " incauto uso" . Cosa c'entra Sinner in tutto questo? Jannik non ha mai assunto integratori sospetti ma il suo organismo ha assorbito una quantità infinitesimale di una pomata che aveva messo su un dito ferito il suo ex fisioterapista, stiamo dunque parlando di due casi che sembrano distanti come il giorno e la notte.

A questo punto, però, c'è il timore che al numero uno del mondo possa essere contestato il fatto di essere stato "poco attento" quando in Florida, a marzo, avvenne la contaminazione e il suo ex staff fu considerato negligente, perché la pomata contiene sostanze proibite.

dell'affidarsi completamente al fisioterapista che non è un medico o un clinico

Dunque, anche se Sinner non è certamente colpevole e non ha ingerito integratori né assunto volontariamente alcuna pomata dopante, il Tas potrebbe giocare la sua partita proprio sull'aspetto "".