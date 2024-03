Sinner, agli ottavi c'è l'australiano O'Connell: quando si gioca e dove vedere la partita

Appena un giorno di riposo per rifiatare e recuperare la giusta condizione psico-fisica prima di un'altra gara importante valida per gli ottavi di finale dei Miami Open: Jannik Sinner ha battuto a fatica l'olandese Tallon Griekspoor in tre set dopo un "benefico" intervento della pioggia a metà del secondo set che ha spezzato il ritmo e rimesso in sesto il numero uno italiano al terzo posto del ranking Atp. Agli ottavi di finale del Masters 1000 americano troverà l'australiano Chris O'Connell, 29 anni, che al terzo turno ha vinto contro l'americano Martin Damm con un doppio 7-6.

Le parole di Sinner

Una volta conosciuto il nome dell'avversario, Sinner ha rilasciato una breve dichiarazione ricordando l'unico precedente tra i due che risale al 2021 quando l'australiano ebbe la meglio nel secondo turno dell'Open di Atlanta con la vittoria in due set, 7-6 6-4. " Lo conosco, mi ha battuto tre anni fa ad Atlanta, è un giocatore pericoloso, serve bene e sa muoversi molto bene su questi campi. Come sempre dovrò fare attenzione al mio tennis e alla mia intensità di gioco. Di certo sarà un match difficile, non si arriva negli ottavi di finale di questo torneo per caso ", racconta l'azzurro.

Chi è O'Connell

Non crediamo possa essere stanco più di tanto ma la vittoria di O'Connell è arrivata dopo due sofferti tie-break. Attualmente al numero 66 del ranking mondiale, si è reso protagonista di un curioso episodio proprio nell'ultima gara contro l'americano Damm quando il giocatore è andato sotto rete prendendosela con l'avversario per qualcosa che accade prima del servizio. " Cosa fai? Cosa stai facendo? - incalza - Non mi interessa se fai rumore durante o dopo un punto, ma se lo fai prima del servizio sì ". L'arbitro, esasperato dal siparietto che si stava creando, ha esclamato seccamente " stop talking " riportando i tennisti al loro posto e riprendendo il gioco.

A moment of contention between O'Connell and Damm @MiamiOpen pic.twitter.com/n3jyHM7kVE — Tennis TV (@TennisTV) March 25, 2024

In carriera, l'australiano ha raggiunto il suo best ranking nel 2023 con la 53esima posizione: non ha ancora vinto una gara del circuito Atp raggiungendo i quarti di finale di uno Slam agli Australian Open nel 2022 e Wimbledon nel 2023. Alcuni infortuni gli fecero mollare il tennis nel 2018 ma un anno dopo decise di tornare sui campi da gioco quando visse " la stagione della svolta ".

Quando e dove vedere la gara

La gara degli ottavi di finale sarà trasmessa dai canali di Sky Sport (il 201 e il 203) che detiene i diritti televisivi per mandare in onda il torneo di Miami. Chi volesse vederla in streaming potrà vederla su Now Tv. Non è stato reso noto dagli organizzatori, per il momento, l'orario in cui scenderanno in campo Sinner e O'Connell.

Facendo tutti i dovuti scongiuri, si potrebbe profilare un quarto di finale con un derby azzurro tra Sinner e(che agli ottavi incontrerà il tennista ceco Tomas Machac).