Sinner-Alcaraz per la prima volta nel 2026: dove e quando vedere la sfida

Mentre ci si prepara all'imminente inizio della stagione tennistica 2026, i due maggiori protagonisti del circuito Atp, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, si ritroveranno di nuovo di fronte ancor prima di incrociarsi (soltanto in un'ipotetica finale) agli Austrialian Open.

La prima sfida del 2026

Come già previsto da tempo, infatti, si avvicina a grandi passi il torneo esibizione a Seoul nello "Hyundai Card Super Match". Appuntamento sabato 10 gennaio alle 8 del mattino orario italiano all'Incheon Inspire Arena della capitale della Corea del Sud. Un gustoso antipasto di quello che vedremo nel corso della stagione con il numero uno e due del mondo che si ritroveranno per contendersi il primato nel ranking e soprattutto tornei e Slam. Il 2025 si è concluso in perfetta parità per quanto riguarda i quattro Slam con la vittoria di due a testa.

I precedenti

Nel circuito maggiore Atp si sono già affrontati finora sedici volte: lo spagnolo è avanti 10-6 con 27 set vinti, quattro in più di Sinner. I due hanno giocato 508 game ma lo spagnolo ne ha vinti solo due in più, 255 contro 253. Sembra incredibile, ma fino a questo momento, negli scontri diretti, si sono aggiudicati esattamente lo stesso numero di punti, 1651 a testa.

Dove vedere la gara in tv

" Un grande evento per iniziare il 2026. Il primo confronto, seppur non ufficiale, del nuovo anno tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si potrà seguire in diretta e in chiaro, gratis e per tutti, su SuperTennis", si legge sulla nota del sito web. Alle ore 8 del mattino italiane di sabato 10 gennaio la gara si potrà vedere anche per gli abbonati di Sky su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L'incontro sarà visibile anche in differita alle 22 su Tv8.

Il "ritardo" di Alcaraz

Secondo i programmi originari, Alcaraz sarebbe dovuto arrivare in Corea del Sud già in questi giorni ma ha scelto di posticipare il viaggio di qualche giorno per trascorrere più tempo con la propria famiglia e almeno fino al 6 gennaio: per l'Epifania, infatti, in Spagna è un giorno speciale perché è la festa dei Re Magi (Reyes Magos), il giorno più importante per i bambini in cui ricevono i regali portati da Melchiorre, Baldassarre e Gaspare e

si celebra l'Epifania con grandi sfilate (Cabalgata de Reyes).

Dal canto suo, dopo il caldo di Dubai Sinner è tornato ad allenarsi a Montecarlo dove rimarrà fino al 6 gennaio per poi partire alla volta della Corea del Sud.