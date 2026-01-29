Sinner-Djokovic, la semifinale in tv: dove vederla e a che ora

Poche ore e a migliaia di chilometri di distanza dall'Italia andrà in scena l'attesissima semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. L'ottima notizia per gli appassionati è che il match sarà visibile in chiaro, in tv, a partire dalle ore 9 italiane (le ore 19 a Melbourne).

Dove vedere l'incontro

L'inizio della gara è programmato per le ore 9.30 del mattino del 30 gennaio: a trasmetterla sarà il canale Nove. Per gli abbonati, invece, si potrà seguire anche in diretta su Hbo Max, Discovery+ e sul canale Eurosport 1 disponibile anche su Dazn, TimVision e Prime Video.

Quanti sono i precedenti

Per l'azzurro numero due del mondo si tratta innanzitutto della sesta semifinale consecutiva negli Slam, la terza a Melbourne, dove continua la difesa del titolo. Jannik ha già affrontato Novak Djokovic 10 volte e vinto gli ultimi 5 precedenti a partire dalla Coppa Davis del 2023: le altre vittorie sono arrivate sempre in semifinale agli Australian Open 2024, in finale a Shanghai e nel 2025 al Roland Garros e a Wimbledon.

Le parole di Sinner

Al termine della gara contro Ben Shelton, Sinner conosceva già il nome del suo avversario dopo lo sfortunatissimo ritiro di Lorenzo Musetti avanti di due set rispetto al serbo. " È questo uno di quei momenti per cui ti alleni. Per batterlo bisogna essere al meglio. Siamo fortunati ad avere Novak ancora a questo livello, alla sua età. Speriamo che sia una gran battaglia e vedremo... " ha dichiarato.

L'incognita caldo

Tutta l'Australia sta facendo i conti con un'ondata di caldo che per alcune località è da record: già nei giorni scorsi a Melbourne si era resa necessaria la chiusura del tetto del Rod Laver Arena per il superamento dei nuovi parametri Atp contro le ondate di calore e l'incolumità dei giocatori. Farà molto caldo anche venerdì 30 ma, giocandosi nel serale, non dovrebbero esserci grossi problemi per Sinner e Djokovic.

Incognita maggiore per la prima semifinale, Alcaraz-Zverev, che si giocherà a partire dalle ore 14.30 locali: qualora il caldo fosse insopportabile, si dovrà procedere alla chiusura del tetto dell'impianto e alla contestuale refrigerazione con i condizionatori.