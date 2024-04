Sinner domina Korda, esordio vincente a Montecarlo. Ottavi contro Struff

Sembra non aver mai lasciato il cemento, la sua superficie preferita, ma Jannik Sinner domina e martella anche sulla terra rossa di Montecarlo dove strapazza l'americano Sebastian Korda (numero 27 del ranking Atp) con il punteggio di 6-1 6-2 dopo un'ora e 15 minuti di gioco. Agli ottavi del Masters 1000 monegasco troverà il tennista tedesco Jan-Lennard Struff. Si preannunciava come un gara ostica, difficile, ma è stato poco più di un intenso allenamento: il numero uno azzurro ha sbagliato poco e dominato quasi tutti gli scambi. Delusione per Korda che dopo un breve inizio quantomeno equilibrato ha ceduto il passo a un avversario decisamente più forte anche su questa superficie che gli ha lasciato soltanto tre game.

Domina Sinner, 6-1 il 1°set

Pronti via, il 1° set vede un tennis profondo e solido di Sinner che dopo mesi sul cemento torna a giocare sulla terra rossa e dà subito dimostrazione di forza con il break strappato a Korda, 1-0 e servizio a favore. Il secondo gioco dura a lungo (11 minuti), scambi intensi e prima palla break anche l'americano (ne avrà altre due) ma il punteggio va sul 2-0. Sul proprio servizio Korda trova il primo punto dell'incontro ma Jannik conserva il break di vantaggio tenendo a 15 l'avversario nel quarto game (3-1). Un altro game molto lungo si conclude con la vittoria dell'azzurro che ottiene un altro break (4-1) Altro break in favore di Sinner, arrivato stavolta al termine di un game prolungato: Korda annulla due palle break da 15-40, ma ai vantaggi la spunta l'altoatesino con la terza palla break grazie a un meraviglioso dritto lungolinea. Nel game successivo tiene il turno di servizio (5-1) grazie anche a molti errori dell'americano che subito dopo cede nuovamente il punto in battuta, 6-1 dopo 38 minuti di gioco.

Non c'è gara, Jannik vince anche il secondo

Nel 2° set inizia a servire Jannik, 1-0, ma Korda prova la reazione e stavolta non cede il turno di servizio, 1-1: in completo controllo del match, l'azzurro fa suo il terzo game (2-1) e ottiene due palle break per andare definitivamente in fuga. La prima la sbaglia ma l'ennesima "spadellata" di Korda lo porta sul 3-1 consolidando il break, è 4-1. Una fiammella di speranza per l'americano arriva dal suo turno di servizio, vince il game e accorcia 4-2 ma Sinner non ne vuole sapere e con un ace a oltre 200 Km/h e scambi vincenti sale sul 5-2. Sublime, finsice in gloria con un ultimo game perfetto, l'ottavo, strappando ancora una volta il servizio all'avversario chiudendo la gara sul 6-2.

Pitch Perfect @janniksin continues his incredible start to 2024, defeating Korda to claim his 23rd win of the year in Monte-Carlo#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/AN2kHhJCuY — Tennis TV (@TennisTV) April 10, 2024

Le parole di Sinner