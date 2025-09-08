Sinner e il gap con Alcaraz: ecco quando potrebbe tornare numero uno

Con la conclusione degli Us Open americani è già tempo di bilanci sebbene la stagione agonistica sia tutt'altro che conclusa. Dopo ben 65 settimane (era il 10 giugno 2024) in cima alla classifica mondiale, la sconfitta di Jannik Sinner nella finalissima contro Carlos Alcaraz è costata anche la vetta del ranking Atp. L'altoatesino, però, farà di tutto per riprendersi lo "scettro": pur senza tracciare una data (sarebbe poco possibile), si può ipotizzare quando potrebbe avvenire il contro-sorpasso.

La nuova classifica Atp

Iniziamo con la stretta attualità: la classifica sempre aggiornata dell'Atp vede Alcaraz in testa con 11.540 punti, Sinner subito dietro con 10.780. Solo per far capire il gap tra loro e il resto del mondo, al terzo posto il tedesco Zverev ha "soltanto" 5.930 punti, un abisso vero e proprio. Carlos e Jannik, dunque, sono attualmente separati da 760 punti. Non si tratta di un valore così elevato ma nei prossimi tornei chi ha più da perdere è l'altoatesino.

I punti da difendere

Da calendario, Sinner dovrebbe tornare in campo a fine mese per l'Atp 500 di Pechino dove difende 330 punti contro i 500 dello spagnolo; poi, però, sarà l'altoatesino a dover uscire unghie e denti per confermare quelli conquistati lo scorso anno arrivando alla vittoria finale dal momento che a Shanghai ne ha mille (l'intera posta in palio) contro i 200 punti di Alcaraz che ha soltanto da guadagnare e poi alle Atp Finals Jannik dovrà difendere i 1.500 punti del 2024 contro i 200 punti di Alcaraz. Insomma, l'azzurro dovrebbe ripetere il ruolino di marcia dello scorso anno per non perdere ulteriore terreno da Carlos che, visto lo stato di forma, potrebbe facilmente far meglio dell'anno scorso.

Quando Sinner potrebbe tornare numero 1

A questo punto è facilmente ipotizzabile che Sinner non tornerà in vetta alla classifica nel 2025, bisognerà aspettare presumibilmente il prossimo anno. C'è da dire che più tornei si giocano (anche Atp 500) più è facile conquistare punti utili ma sarà da capire (c'è anche la Coppa Davis) quali e quanti tornei disputerà l'azzurro oltre a quelli in cui non potrà mancare.

Ilsi aprirà con glidove difende la vittoria dello scorso anno (e anche qui c'è terreno fertile per Alcaraz per allungare ulteriormente) ma poi ecco che, finalmente, il margine potrebbe ridursi e Sinner tornare primo neiquando, quest'anno, è stato costretto a stare fermo per la vicenda Clostebol perdendo tutti i punti conquistati nel 2024. È dunque probabile che tra marzo e maggio Sinner possa tornare a essere il re del tennis mondiale: anche perché, prima o poi, pure quel fenomeno di Alcaraz dovrà lasciare qualche punto per strada.