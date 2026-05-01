Sinner è magnifico: supera Fils in due set e vola in finale a Madrid

Sontuoso e strepitoso. Un altro pezzo di storia, Jannik Sinner vince dominando il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-2, 6-4 dopo un’ora e 25 minuti di gioco vincendo 27 partite consecutivamente ma, soprattutto, raggiungendo per almeno una volta la finale in tutti i Masters 1000 Atp, è il quarto giocatore a riuscire nell’impresa ma soprattutto il più giovane di sempre. Un’altra finale, Jannik ha annichilito l’avversario nel primo set e accelerato, nel momento giusto, nel secondo: è stato difficile adattarsi alle condizioni particolari di Madrid ma, una volta adattatosi, dimostra che non ce n’è per nessuno. Ricordiamo, infine, che Fils non aveva perso nessuna gara sulla terra rossa, fino a oggi, nel 2026. Domenica sfiderà o Zverev o Blockx.

Le parole di Sinner

“Mi sono sentito molto a mio agio in risposta, nel secondo un po’ più in difficoltà ma sono soddisfatto della performance di oggi. Cerco sempre di giocare il miglior tennis che posso, so che lui è uno dei migliori del mondo”, afferma a fine gara. “In questi tornei sono molto difficili i primi turni, però man mano che si va avanti gli avversari hanno il tuo stesso ritmo”, aggiunge. £Essere in finale qui vuol dire tanto per me. Domenica sarà difficile, ma sono contento di potermi giocare un altro titolo. È un altro torneo incredibile per me, sono contento del livello che ho espresso oggi soprattutto nel primo set".

La vittoria di Jannik

Il primo set comincia in maniera equilibrata ma soltanto nei primi due game poi è spettacolo da parte di Sinner che fa la migliore gara del torneo, fino a questo momento, mostrando un livello di gioco altissimo. Al terzo game arriva il break che conferma nel successivo turno di servizio, siamo sul 3-1. Dall’altra parte, Fils è molto falloso e mette in campo pochissime prime di servizio: grazie a tre risposte eccezionali, Jannik ottiene il secondo break consecutivo che lo porta 4-1 consolidando ancora nel game successivo (5-1). Logica conseguenza è il 6-2 che ne deriva dopo 39 minuti di gioco, l’azzurro è “ingiocabile”.

Il secondo set è senz’altro più equilibrato: il francese sale di livello con le prime palle, si procede in parità fino al 3-3 anche se proprio al sesto game, Sinner ha avuto due palle per il break ma Fils è stato bravo ad annullare.

Il francese, che ha iniziato il secondo set al servizio, va avanti 4-3, ma l’azzurro mette in campo due ace nel game che vale il nuovo punto del pareggio, 4-4. Applausi, da parte di tutti, il punto del break di Sinner al nono game dopo uno scambio prolungato: il dritto vincente vale il 5-4, Jannik serve per il match