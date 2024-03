Sinner-Medvedev: la finale in diretta dell'ATP Miami

L'occasione è ghiotta per almeno tre grandi motivi: confermarsi agli Atp di Miami dove ha vinto lo scorso anno, continuare nella serie positiva contro il russo Daniil Medvedev sconfitto in cinque set nella recente finale di Melbourne agli Australian Open che è valsa il primo Slam della carriera e continuare la scalata nel ranking mondiale superando lo spagnolo Carlos Alcaraz che, a sorpresa, è stato sconfitto ai quarti di finale da un mostruoso Grigor Dimitrov. Per questi e infiniti altri motivi è una gara importantissima la semifinale del nostro Jannik Sinner contro il tennista moscovita numero quattro del mondo che vale la finalissima di domenica contro il vincitore della sfida tra il bulgaro e il tedesco Alexander Zverev.

La gara tra i due si preannuncia molto combattuta: Medvedev è intenzionato a vendicare la recente sconfitta australiana (era avanti di due set), Jannik migliora sempre di più ed è reduce dalla vittoria contro il ceco Tomas Machac: da inizio stagione sono 20 le gare vinte per l'azzurro, unica sconfitta contro Alcaraz in semifinale a Indian Wells.

La gara in diretta - 1° set

Medvedev ha vinto il sorteggio scegliendo di rispondere, sarà Jannik Sinner il primo ad avere il servizio in questo match.

Alle ore 20.

10 i giocatori scenderanno in campo sul Centrale di Miami per il consueto breve riscaldamento, poi il via all'attesissima gara: le condizioni meteo nella capitale della Florida sono soleggiate con un rischio pioggia praticamente nullo per tutta la durata dell'incontro.