Sinner nella storia: Zverev annichilito in due set, Jannik è il primo a vincere 5 Masters 1000 di fila

Una gara straordinaria, da 10 e lode in pagella. Jannik Sinner gioca una gara perfetta annichilendo, è proprio il modo di dirlo, il numero tre del mondo, Alexander Zverev, con il punteggio di 6-1, 6-2 in 57 minuti di gioco. Per la prima volta vince il Masters 1000 di Madrid diventando il primo giocatore a vincere cinque volte consecutive questi tornei.

Le parole di Sinner

“Ho cominciato molto bene, subito con il break ma non credo lui oggi abbia giocato il suo miglior tennis. Bellissima vittoria, un altro titolo come questo vuol dire tanto per me. È stato un torneo incredibile”, dichiara Jannik a caldo al termine della gara. Alla domanda sul record dei 5 Masters 1000 di seguito, risponde: “C’è dietro molto lavoro, molta dedizione, molto impegno ogni giorno, questi risultati significano tanto per me. Sono contento di credere in me stesso ogni giorno e in ogni allenamento. Ho un ottimo team alle mie spalle, si deve parlare di noi”

La vittoria in due set

Il primo set comincia con Sinner al servizio: l’azzurro perde il primo punto poi ne mette quattro consecutivi grazie a due ace e due prime vincenti (1-0) ma la prima svolta della gara avviene nel secondo game. Il tedesco perde subito il break, Jannik si porta 2-0. Zverev non comincia nel migliore dei modi, il numero uno al mondo è senza sbavature e sale 3-0. Sinner non sbaglia nulla, al contrario del suo avversario che non è ancora entrato in partita e sembra essere in tilt: secondo break consecutivo e 4-0 per l’italiano. Ancor più veloce il quinto game: Jannik si porta 5-0 in soli 17 minuti. Zverev si scuote e cancella lo 0 dalla casella del punteggio ma serve a poco: liscio liscio, con un ace, il primo set finisce 6-1 in 25 minuti.

Il secondo set inizia in maniera diversa per il tedesco che sembra più centrato e conquista a zero punti il proprio turno di servizio. Jannik risponde in maniera efficace con ace e prime (1-1). Altro momento importante: Sinner risponde alla grande, va 15-40 e ottiene il break, 2-1 con Zverev che sembra essere nuovamente in crisi. L’azzuro è davvero ingiocabile, trova traiettorie imprendibili per il suo avversario che è annichilito, 3-1.

Un turno di battuta straordinario, per Jannik, che lascia a zero il tedesco e si porta 4-2. Non c’è proprio storia, il numero uno del mondo mostra quanto sia ingiocabile, oggi, conquistando un altro break (5-2). Tra gli applausi, conclude una gara perfetta chiudendo 6-2 dopo 57 minuti di gioco.