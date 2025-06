Sinner, quante volte ha vinto contro Djokovic e dove vedere la semifinale

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche se è "soltanto" una semifinale, il valore e la caratura dei due protagonisti in campo vale certamente molto di più: oggi al Roland Garros è il giorno di Jannik Sinner contro Novak Djokovic, il presente e il futuro del tennis contro l'ex numero uno serbo che ha scritto la storia di questo sport vincendo più Slam di chiunque altro. I due scenderanno in campo alle ore 19 sul Philippe-Chatrier conoscendo già il nome del primo finalista che uscirà dalla sfida tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz con inizio alle ore 14.30.

I precedenti Sinner-Djokovic

L'altoatesino è ormai il numero uno del mondo da un anno, Djokovic si trova al quinto posto del ranking. Quella di oggi è la sfida numero 9 con i precedenti che sono in perfetto equilibrio, quattro vittorie per parte. A dare un'idea dell'avvenuto "passaggio di consegne" tra i due campioni sono i numeri: la prima volta si sono incontrati nel 2021 con la vittoria di Novak in due set a Montecarlo (ottavi di finale), successo che si è ripetuto nel 2022 ai quarti di Wimbledon in cinque set. La terza vittoria di fila del serbo è arrivata l'anno successivo, nel 2023, con un'altra vittoria a Wimbledon ma questa volta in semifinale e in tre set.

Che il vento stesse iniziando a cambiare lo si è capito a fine 2023 quando Jannik Sinner ha sconfitto per la prima volta Djokovic nel girone delle Atp Finals in tre set ma il serbo si è preso la rivincita nella finale disputata qualche giorno dopo vincendo con un doppio 6-3. Fino a questo momento siamo 4-1 per Novak ma Sinner non ha più perso contro di lui dalla Coppa Davis 2023 battendolo in semifinale in tre set. A inizio 2024 l'azzurro si è imposto nettamente nella semifinale degli Australian Open in quattro set per poi rivincere alcuni mesi dopo in finale all'Atp di Shanghai in due set.

L'analisi di coach Cahill

Ai microfoni di Sky Sport, uno dei due allenatori di Sinner, Darren Cahill, ha spiegato i netti e vistosi progressi tecnici di Jannik sia prima che durante lo stop forzato. " Simone (Vagnozzi, ndr), io e tutto il team abbiamo reso Sinner un tennista completo e ciò gli dà diversi modi per vincere i match e molta più confidenza in campo. Jannik era un gran giocatore ancor prima che noi iniziassimo a stare con lui. Riccardo Piatti ha fatto un lavoro straordinario, ma lui era giovane e c'erano aree in cui lavorare e per essere uno dei migliori al mondo doveva migliorare i suoi punti deboli", ha spiegato all'emittente tv. " All'inizio non vedi i benefici del lavoro fatto, ci vuole del tempo. Le modifiche che Simone ha fatto con Jannik, al suo gioco in particolare, penso che con il tempo si siano viste: ha migliorato il rovescio, il servizio e ha anche più confidenza andando sotto rete ".

Infine, una considerazione sulla terra battuta dove Sinner si trova meno bene che sulle altre superfici. " Penso che la terra sia l'ultima superficie dove riuscirà a sentirsi completamente a suo agio. Migliora ogni volta che ci gioca ma non facciamo tanti tornei su questa superficie: è una superficie in cui devi fare variazioni, devi essere creativo e devi trovare diversi modi per fare punti ma per fare ciò serve esercitarsi ".

Dove vedere la gara in tv

Gli appassionati

e tifosi di Sinner potranno vedere la gara sui canali Eurosport all'interno della piattaforma Sky (a pagamento) sull'app SkyGo, su Now Tv, Dazn, Timvision e Discovery+. Come detto, la gara inizierà non prima delle ore 19.