Sinner sempre più nella storia. Solo in dieci sono riusciti a vincere (almeno) due Wimbledon di fila

Record su record. A soli 24 anni e con una carriera davanti, Jannik Sinner continua a scrivere il suo nome sui libri di storia del tennis. La vittoria ottenuta a Wimbledon contro Alexander Zverev in una finale tiratissima è la seconda consecutiva sulla sacra erba dello Slam londinese come è già riuscito soltanto ad alcuni grandissimi di questo sport.

Chi eguaglia Sinner

L’ultimo a riuscire nell’impresa di vincere per due anni consecutivi Wimbledon è, forse, il primo e unico vero rivale sul campo da gioco in questo periodo storico, ovvero Carlos Alcaraz. Lo spagnolo che è fermo ai box per un problema al polso ha infatti vinto i Championships nel 2023 e 2024. Lo scorso anno Jannik è stato capace di strappargli lo scettro in un’altra finale epica vinta in quattro set, domenica 12 luglio 2026 si è invece imposto contro Zverev.

I miti del passato (e presente)

Tra i campionissimi che hanno vinto Wimbledon (almeno) per due volte consecutive c’è un solo giocatore ancora in attività, e che giocatore: colui che ha vinto più Slam in assoluto, il serbo Novak Djokovic che ha vinto il torneo dello Slam londinese nel 2014 e 2025 ma soprattutto dal 2018 al 2022, ben cinque volte consecutive (in totale fanno 7 vittorie). Per ora rimane inarrivabile anche per Sinner e Alcaraz ma, con il tempo, chi lo sa.

Un altro mito assoluto che ha assistito a numerose gare tra cui una con la nostra Jasmine Paolini è lo svizzero Roger Federer che, come Djokovic, ha vinto cinque volte consecutive Wimbledon dal 2003 al 2007. Procedendo a ritroso ecco Pete Sampras dal 1993 al 1995 e dal 1997 al 2000, Boris Becker fece doppietta nel 1985 e 1986 così come John McEnroe (1983-1984).

Ancora prima fu la volta di Bjorn Borg dal 1976 al 1980, ancora prima John Newcombe (1970 e 1971) mentre il primo fu Rod Laver (1968-1969).

I record non sono ancora finiti: grazie alla seconda finale consecutiva a Wimbledon, Jannik Sinner è il primo italiano della storia a disputare più finali di singolare nel torneo dello Slam sull’erba.