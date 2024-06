Sinner soffre ma vince, semifinale ad Halle: Struff sconfitto in tre set

Ascolta ora 00:00 00:00

Sembrava una gara in discesa ma è stata una ostica, difficole e problematica: Jannik Sinner ha vinto contro il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 41 del ranking mondiale con il punteggio di 6-2 6-7 7-6 dopo due ore e 29 minuti di gioco approdando alle semifinali dell'Atp 500 di Halle dove se la vedrà contro il vincitore della sfida tra Zhang ed Eubanks. Più gioca sull'erba e più si trova a suo agio anche in questa superficie, Sinner: precisione, potenza dei colpi e una confidenza rara. L'azzurro è sempre più in forma e si sta preparando al meglio al torneo dei tornei di Londra al via dal 1° luglio, Wimbledon, ma chapeau per l'avversario che gioca un gran tennis e perde soltanto al tie-break del terzo set dopo aver ribattuto colpo su colpo con punti praticamente pari a fine partita, 34 vincenti e non forzati a testa. Struff ha fatto una partita incredibile mettendo in seria difficoltà l'azzurro.

La gara

Nel primo set regna molto equilibrio con le prime di servizio molto precise da entrambi i protagonisti in campo ma poi gira al sesto game quando Sinner raccoglie tre palle break sullo 0-40, non le sfrutta, Struff si porta in vantaggio ma poi l'azzurro è bravo a ribattere colpo su colpo al tedesco e vince all'essima palla break, 4-2. Impeccabile e concentrato, il numero uno del mondo conferma il break sul proprio servizio e sale 5-2. Senza sbagliare nulla, Sinner si conquista due set ponti all'ottavo game ma Struff li annulla entrambi ma poi con altri due gran punti Jannik vince 6-2 dopo trenta minuti.

Nel secondo set si ricomincia nel segno dell'equilibrio: nei primi quattro game si arriva al 2-2 senza nessun break ma con il tedesco molto spesso in difficoltà per il gioco dell'azzurro. Nel sesto game Struff è bravo a salvare ben tre palle break e mantenere il punto, si va sul 3-3. Il livello del tedesco sale, c'è molto equilibrio in questo set, punteggio di 4-4. Con il servizio Sinner è impeccabile, va sul 5-4 ma il tedesco lo riprende subito. Per decretare il vincitore di questo set è necessario il tie-break perchè si arriva sul 6-6: Struff parte fortissimo con un mini-break strappato a Sinner, 3-0, poi 4-1 con due servizi del tedesco e poi finisce molto male 7-1.

Nel terzo e decisivo set la gara è più combattuta che mai: Struff è in fiducia, non sbaglia nulla e mette in difficoltà l'azzurro. Sul 3-2 per il tedesco Sinner commette due doppi falli e concede la prima palla break di tutta la gara ma è bravo a rimediare con l'undicesimo ace scampando il pericolo, 3-3. L'equilibrio non cala, è un testa a testa: arriva il 4-4 e anche stavolta non riesce a sfruttare due palle break perché l'avversario è bravissimo e non sbaglia nulla, 5-4. Il turno di servizio viene sfruttato bene da Jannik, 5-5, ma il tedesco è ancora avanti 6-5, Sinner deve servire per il tie-break e ci arriva. Subito 3-0 per l'altoatesino, il tedesco accorcia servendo molto bene, 3-2. Al cambio campo 4-2 per Jannik ma arrivo un dritto spettacolare che vale il 5-2. La demi-volee di Struff è lunga, 6-2 e quattro match point: il primo viene annullato (6-3) ma adesso ne ha due sul proprio servizio e la chiude, 7-3, dopo due ore e 29 minuti.

Le parole di Sinner

Intervistato al termine della gara, Sinner, ha spiegato che è stato un match " molto duro, ho avuto chance nel secondo e terzo set. Struff ha servito bene, ho accettato questa sfida mentalmente. Ho giocato molto ieri e oggi, cercherò di recuperare per domani. .