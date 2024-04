Sinner-Sonego, derby azzurro agli Atp di Madrid: 5-0 1° set - DIRETTA

Quando qualche giorno fa è stato effettuato il sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Madrid, era molto concreta la possibilità che Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, grandi amici fuori dal campo e formidabili in doppio come hanno dimostrato in Coppa Davis, potessero ritrovarsi di fronte nel secondo turno. Uno dei due dovrà, purtroppo, abbandonare la terra rossa spagnola già quest'oggi concentrandosi per i prossimi Internazionali di Tennis in programma a Roma dal 6 al 19 maggio. Oggi, però, è tempo di derby azzurro: i precedenti tra i due sono quattro, tre volte sul cemento e una sull'erba e tutti e quattro favorevoli all'altoatesino che contro il torinese ha perso, finora, soltanto un set. Oltre alla nostra diretta, chi volesse seguire la gara potrà farlo sui canali Sky dedicati (203) ma anche in streaming su Now Tv.

Primo set - Diretta

5° game, serve Sinner: è il game più combattutto fino a questo momento, si va sul 40-30 ma è bravo Sonego a rispondere e arrivare ai vantaggi (40-40) ma il numero due al mondo non cede di un millimetro e si porta sul 5-0.

4° game, al servizio Sonego che non sembra essere ancora entrato nel match, i colpi non sono fluidi: sbaglia clamorosamente con il dritto, si va velocemente sullo 0-40 e ancora palle break per Sinner che chiude alla terza possibilità, 4-0.

3° game, si continua ad andare a senso unico con Sonego che non riesce a contenere il gioco con il dritto: dal 30-0 primo punto con una palla corta, 30-15 ma Jannik risponde allo stesso modo sotto rete, 40-15 e un altro errore di dritto, break consolidato e 3-0.

2° game, è il turno di Sonego alla battuta: il torinese sembra ancora contratto, perde sei punti consecutivi da inizio gara con il punteggio di 0-40 e prime tre palle break e sbaglia ancora, 2-0 e otto punti a zero per Sinner.

1° game: pronti via, inizia il turno di servizio Sinner e subito tre ottime prime palle, si va sul 40-0 e 1-0.

I giocatori sono entrati sul tereno di gioco dello stadio "Manolo Santana" alle ore 12.

40: un breve riscaldamento e poi via con la gara.