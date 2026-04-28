Sinner travolge Norrie in due set e vola ai quarti di finale a Madrid

Una gara gestita con grande tranquillità, specialmente nel mini-passaggio a vuoto durante il secondo set: Jannik Sinner archivia la pratica Cameron Norrie con il punteggio di 6-2, 7-5 dopo poco più di un’ora e 30 minuti di gioco arrivando ai quarti di finale dell’Atp di Madrid. Un primo set dominato, nel secondo qualche piccolo problema a cui ha saputo far fronte cambiando marcia nel momento decisivo, sul 5-5 e con lo “spettro” del tie-break ma il break gli consente di vincere 7-5.

Back in the quarterfinals!



@janniksin equals his best #MMOPEN result by defeating Norrie 6-2, 7-5 in the Caja Magica. pic.twitter.com/YPV3w4ctD3 — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 28, 2026

Le parole di Jannik

“Ci siamo allenati insieme nell’ultimo torneo, ho giocato bene nei momenti importanti. È difficile trovare i giusti feedback su questa superficie ma sono contento di essere nei quarti. Qui non ho giocato ancora così tante volte”, spiega Sinner al termine della gara. Poi, in lingua italiana, l’azzurro aggiunge di aver fatto “una partita abbastanza solida, ho cercato di alzare il livello quando contava. Ho cercato di essere aggressivo nei punti importanti, sono contento e vediamo come andrà”.

La vittoria di Sinner

Un inizio di primo set che “mette paura” a Sinner con un turno di servizio impeccabile da parte di Norrie che mette in campo ace e prime vincenti chiudendo 1-0 senza cedere nessun 15 ma poi la musica cambia molto rapidamente. Nel terzo game Sinner strappa il primo break dell’incontro e poi conferma sul turno di servizio seguente, 3-1. L’azzurro non sbaglia nulla, varia i suoi colpi non dando punti di riferimento al britannico e gli strappa un altro break, 4-1, che diventa 5-1 pochi minuti dopo. La prima parte di gara si chiude 6-2 in soli 35 minuti.

Il secondo set vede il britannico al servizio, inizio positivo per lui ma Jannik rimane in scia con ace e prime di servizio. Si arriva al 2-2 poi ecco il momento che cambia il set con il break sfruttato al secondo tentativo, Sinner si porta 3-2 con battuta a favore ma arriva inaspettatamente un passaggio a vuoto: Jannik cede a zero il servizio a Norrie, 3-3, poi il britannico si porta in vantaggio 4-3. Sinner risponde (4-4) ma con una solidità ritrovata, Cameron tiene a zero anche il successivo turno di servizio, punteggio di 5-4. Si scambia poco, molto veloce anche il 5-5 di Jannik che ritrova l’efficacia della prima di servizio.

Il cambio di marcia, come spesso accade, arriva nel momento decisivo: Sinner strappa

il break nell’undicesimo game, al terzo tentativo, portandosi 6-5 e servendo per vincere il match. 40-15, due match point tra gli applausi del pubblico di Madrid, l’azzurro chiude 7-5 e approda ai quarti di finale.