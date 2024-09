Wada fa appello contro l'assoluzione: Sinner rischia fino a 2 anni di squalifica

Ascolta ora 00:00 00:00

La vicenda doping che ha visto coinvolto Jannik Sinner è tutt'altro conclusa. La Wada, infatti, ha confermato l’appello facendo ricorso contro l'assoluzione del numero uno del tennis, da parte dell'Itia, l'International Tennis Integrity Agency, dopo la doppia positività riscontrata a Indian Wells.

In un comunicato, diramato il 28 settembre, l'organo mondiale ha fatto sapere di aver fatto richiesta il 26 settembre al Cas, la Corte arbitrale dello sport, per rivedere il caso dell'italiano sul caso Clostebol. La richiesta comporta una minaccia importante per Sinner che rischia di essere fermato per uno o due anni. Il tennista azzurro era stato giudicato "senza colpa o negligenza" per la positività al clostebol, una sostanza proibita, nel marzo 2024. Secondo la Wada, si legge in un comunicato, "la constatazione di assenza di colpa o negligenza non è corretta ai sensi delle norme applicabili" e pertanto "chiede un periodo di squalifica compreso tra uno e due anni - conclude l'agenzia antidoping mondiale - La Wada non chiede la squalifica di alcun risultato, salvo quella già imposta dal tribunale in primo grado. Dal momento che la questione è ora pendente davanti al Tas, la Wada non farà ulteriori dichiarazioni in questo momento".

A questo punto se il Tas dovesse squalificare Sinner anche solo per sei mesi, sulla carta al tennista dovrebbero essere tolti vittorie e premi guadagnati (compresi quelli degli Us Open) nel periodo compreso tra il primo controllo positivo (lo scorso 10 marzo) e la data di fine squalifica. La richiesta della Wada di squalificare l'azzurro ma di non togliergli i risultati durante il periodo della squalifica è un’interpretazione molto particolare degli articoli 9 e 10 del Codice Antidoping. Sulla carta è previsto solo se "l'Atleta dimostra di non avere colpa o negligenza per la violazione" che i risultati "delle altre competizioni non saranno cancellati a meno che i risultati dell'Atleta in Competizioni diverse dalla Competizione in cui si è verificata la violazione delle norme antidoping non siano stati probabilmente influenzati dalla violazione delle norme antidoping dell'Atleta".

Ma il Codice Wada prevede che anche nei casi di "colpa e responsabilità" (art. 9.1.2) siano gli organi di giustizia delle federazioni internazionali a decidere sulle conseguenze della squalifica.

La Wada quindi dichiara di sostenere a priori la cancellazione dei soli risultati di Indian Wells (già tolti dal tribunale di primo grado) ma chiedendo una squalifica di durata superiore vuole che sia riconosciuto il principio di colpa. Negli stessi momenti in cui è stata comunicata la decisione del ricorso della Wada, Sinner è sceso in campo al torneo di Pechino, dove sta giocando contro il russo Safiullin.