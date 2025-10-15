Six Kings Slam, Sinner contro Tsitsipas

Diretta
Il tanto atteso torneo milionario per pochi eletti, il Six Kings Slam (come dice lo stesso nome, lo Slam dei "Sei Re") entra nel vivo con la prima gara, quella tra il nostro JannikSinner e il greco Stefanos Tsitsipas. Chi vince approda in semifinale dove ad aspettare ci sarà il serbo Novak Djokovic. Il Giornale.it segue la gara in diretta con le fasi salienti di ogni game e il punteggio in tempo reale.
Giocatori in campo alle ore 18.30
La gara avrà inizio non prima delle ore 18. italiane sul cemento indoor di Riyadh, in Arabia Saudita.
