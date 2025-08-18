Splendida Paolini, vola in finale a Cincinnati: Kudermetova sconfitta in tre set

È tornata ai livelli che tutti conosciamo dopo un periodo di appannamento: Jasmine Paolini ha vinto contro la tennista russa Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-3, 6-7 (2), 6-3 al Masters 1000 di Cincinnati volando in finale dove si ritroverà la polacca Iga Swiatek. Dopo un giorno di riposo, le due atlete si affronteranno martedì 19 agosto (alle 24 orario italiano) per la gara che vale il titolo.

Le parole di Paolini

" Mi sono innervosita e il tie-break non l'ho giocato bene. Sono tornato in campo dopo la pausa riuscendo a non pensare a quello che è successo nel secondo set, ho giocato al mio meglio e la chiave è stata dimenticare, giocare e combattere", ha dichiarato a caldo al termine della gara durante l'intervista di rito in campo. Alla domanda sulla finale contro Swiatek, Jasmine ha risposto: "S arà molto dura contro di lei. È una giocatrice straordinaria, si difende in maniera pazzesca e serve bene. Cercherò di dare il mio meglio, siamo in finale, spero possa essere un buon match ".

La vittoria in tre set

La 29enne atleta toscana ha ritrovato gioco, fluidità e colpi come ha dimostrato in questa cavalcata nel cemento americano che l'ha portata all'ultimo atto. Nel primo set della gara contro Kudermetova c'è stato massimo equilibrio fino all'ottavo game con il break di Jasmine, decisivo, che l'ha portata sul 5-3 per poi chiudere in suo favore dopo il turno di servizio con il punteggio di 6-3 in 28 minuti. In salita e ben diverso, invece, il secondo set con la russa che si è rifatta sotto anche se tutto faceva presagire a una cavalcata vincere di Paolini con il break strappato al quinto game che l'ha portata 3-2 e successivamente 4-2. Kudermetova ha sbagliato di meno "risorgendo" sul 5-3, pareggiando il punteggio e portando il set al tie-break vinto nettamente 7-2. La nostra Jasmine non è una che molla e nel terzo set si è rivista l'atleta della prima parte di gara: il break al sesto game (4-2) si è rivelato decisivo per la vittoria finale chiudendo con un altro 6-3 dopo due ore e 20 minuti di gioco.

I precedenti con Iga Swiatek

La sfida non perdere vedrà Paolini, attuale numero 7 del mondo, contro la polacca Swiatek che la precede in classifica (numero 3 Wta): i cinque precedenti non sorridono all'italiana visto che ha sempre avuto la meglio Iga, due volte sul cemento come quello

di Cincinnati, due volte sulla terra rossa e una volta sull'erba.

Dove vedere la gara

Come per tutte le gare di Cincinnati, l'incontro di martedì contro Iga Swiatek sarà visibile sui canali Sky Sport: in streaming, invece, su Sky Go e Now Tv.