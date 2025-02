Splendido Berrettini a Doha: Djokovic battuto in due set

Ascolta ora 00:00 00:00

La prima volta non si scorda mai: anche un campione affermato come Matteo Berrettini (numero 35 del ranking) non aveva ancora mai vinto contro Novak Djokovic (numero 7 del ranking) ma la prima vittoria contro il serbo è arrivata agli Atp in corso a Doha dove si è imposto con il punteggio di 7-6 6-2 dopo un'ora e 32 minuti di gioco. Gara impeccabile, Matteo ha dominato in larghi tratti dell'incontro e specialmente nel secondo set, si tratta della decima vittoria in carriera contro un top 10. L'azzurro approda così agli ottavi di finale del torneo e lascia l'amaro in bocca all'avversario che insegue la 100esima vittoria in un torneo Atp.

Le parole di Berrettini

Raggiante, come potrebbe non esserlo, al termine dell'incontro Berrettini ha spiegato che " battere Novak è una delle cose che aspiravo a fare da anni. Ho giocato contro di lui in alcuni dei più grandi tornei del mondo, è stato un onore condividere il campo con lui anche se mi sarebbe piaciuto vincere almeno una di quelle partite ". Poco dopo ha spiegato di aver lavorato molto duramente " per tornare qui e a questo livello, tutto il lavoro fatto negli ultimi mesi ha pagato, oggi si è visto. Mi mancava solo giocare match, soprattutto come questo. E la cosa più importante è che mi sono goduto ogni momento ".

Dal tie-break una strada in discesa

I numeri sono tutti a favore di Matteo: 13 ace contro 9, 85% di punti con la prima di servizio, 53% con la seconda, nel primo set regna l'equilibrio con i protagonisti bravi a mantenere sempre il punto sul proprio turno di battuta e in grado di annullare tre palle break. La conclusione più logica non può che essere il tie-break con Berrettini bravo a rimanere sempre centrato e concentrato e imporsi per 7-4 dopo 56 minuti di gioco.

Il secondo set è una cavalcata trionfale verso la vittoria con il primo break dell'incontro a favore del tennista romano che arriva nel secondo game, 2-0 e successivo 3-0 sul proprio servizio. Djokovic accorcia le distanze ma c'è troppo Matteo che gioca con una qualità eccezionale, quest'oggi, anche per il numero 7 del mondo. Si sale così sul 5-2 e poi l'azzurro strappa il break decisivo lasciando le briciole al proprio avversario, 6-2 e applausi meritati.

Quando torna in campo Matteo

Berrettini giocherà mercoledì 19 febbraio contro Berrettini contro Tallon Griekspoor nella rivincita della gara di due settimane fa dove si è imposto l'olandese in tre set.

Come detto, quella di Matteo è la prima vittoria contro Djokovic contro il quale aveva sempre perso: la prima volta fu nel 2019 alle Atp Finals 2019 con un netto successo del serbo (6-2 6-1), poi ai quarti di finale del Roland Garros 2021 quando Djokovic vince in quattro set per poi bissare nella finalissima di Wimbledon. L’ultimo confronto prima di quello odierno fu ai quarti di finale degli Us Open 2021 con la vittoria del serbo in quattro set.