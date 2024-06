Splendido Sinner: batte Zhang in due set e vola in finale ad Halle

Ascolta ora 00:00 00:00

Con un'altra splendida prova, Jannik Sinner si è assicurato la finalissima del torneo tedesco Atp di Halle grazie alla vittoria contro il cinese Zhang Zhizhen con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un'ora e 38 minuti di gioco. In finale troverà il polacco Hubert Hurkacz che ha avuto la meglio nell'altra semifinale contro il tedesco Alexander Zverev.

Come è maturata la vittoria

All'inizio del primo set, come molto spesso capita sull'erba, i protagonisti in campo ottengono molti punti grazie alle prime di servizio e regna grande equilibrio. Si sale così fino al 4-4 quando la gara gira al nono game con il primo break strappato da Sinner alla prima occasione: bravissimo l'azzurro a portarsi in vantaggio e creare l'occasione per chiudere sul proprio turno di servizio. Mette in campo altre prime, sale 40-15 e si conquista i primi due set point: il terzo ace della partita è decisivo per vincere 6-4 dopo 39 minuti di gara.

Il secondo set inizia nuovamente con grande equilibrio: nei primi quattro game sia Zhang che Sinner non perdono il turno di servizio, si arriva sul 2-2 con ottime prime palle e dritti vincenti i colpi più utilizzati. Ancora tre game molto simili (4-3 per il cinese) con l'unica differenza che al settimo game vinto da Zhang si è arrivati ai vantaggi. Jannik non ci sta e vince ancora il proprio turno di battuta, il punteggio adesso è di 4-4. Stavolta il break dell'azzurro non arriva ma in constante equilibrio sul punteggio si arriva 5-5.

Si arriva al tie-break dopo che l'azzurro ha annullato un set point sul proprio turno di servizio: inizia con il break, Jannik, ma poi il cinese lo recupera, punteggio di 2-1, ma c'è un altro errore con il dritto di Zhang (3-1) e poi recupera bene (3-2). Un attacco splendido in controtempo porta Sinner sul 4-2 al cambio di campo: un ace sugella il vantaggio, 5-2, il dritto del cinese scivola via, 6-2 e quattro match point consecutivi. Il primo lo sbaglia con un dritto che finisce in rete (6-3), ma con il proprio servizio vince il punto decisivo 7-3 dopo un'ora e 38 minuti.

Le parole di Sinner

Al termine della gara, l'azzurro ha risposto che arrivare in finale sull'erba " vuol dire tantissimo. Sono state quattro partite dure, è la migliore preparazione per Wimbledon perché poi avrò una settimana di riposo. Oggi ho fatto una buona partita, decisamente più scambi rispetto a ieri ed era quello di cui avevo bisogno. Ho cercato di servire bene ma lui ha risposto altrettanto bene, sono dovuto stare molto attento. Domani sarà durissima ".

Lui gioca così bene su questa superficie, ha già vinto qui, sarà dura ma spero sarà una buona giornata. Giocare la mia prima finale sull’erba è un grande onore, sarà molto difficile brekkarlo

A proposito, ecco due parole anche sul suo avversario in finale, Hubert Hurkacz, suo compagno di doppio in questo torneo. "".