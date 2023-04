Tennis, Internazionali BNL Roma 2023: programma e dove acquistare i biglietti

Ci siamo quasi, manca sempre meno all'inizio dell'80ª degli Internazionali d’Italia, in programma dal 10 al 21 maggio al Foro Italico di Roma. Quest'anno il torneo durerà due settimane per via dell’allargamento del tabellone principale a 96 giocatori. L'attesa è già spasmodica e cresce la curiosità verso i tennisti italiani, su tutti Jannik Sinner, accreditato come uno dei favoriti alla vittoria finale.

L'entry list

Una parata di stelle è pronta ad illuminare il Foro Italico. L’entry list degli Internazionali vede iscritti, ai nastri di partenza, tutti i primi 70 giocatori del ranking ATP. Purtroppo Matteo Berrettini ha già comunicato il suo forfait. La speranza degli organizzatori è che diversamente da quanto accaduto a Madrid, tutti i migliori possano scendere in campo.

In cima alla lista, non poteva che esserci il n.1 della classifica e campione in carica del torneo, il serbo Novak Djokovic, 6 volte trionfatore a Roma. A seguirlo, sono lo spagnolo Carlos Alcaraz e il greco Stefanos Tsitsipas. Ancora in bilico Rafa Nadal, che per il momento ha saltato tutta la stagione sul rosso. Il 36enne di Manacor andrebbe a caccia dell’undicesima vittoria con 10 successi tra il 2005 e il 2021). Quattro gli italiani ammessi direttamente nel main draw. Guida Jannik Sinner, seguito da Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato. Ufficiali anche le wild card per il tabellone principali: sono Fabio Fognini, Matteo Arnaldi, Francesco Passaro, Giulio Zeppieri, Luca Nardi.

Did you really think Fabio would miss this one?



@fabiofogna receives the first @atptour main draw wild card!#IBI23 pic.twitter.com/NFqdbO05CG — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) April 28, 2023

Il programma

L'allargamento a 96 cambia la programmazione degli Internazionali a partire dalla giornata di venerdì. Fino all’anno scorso dedicata interamente ai quarti di finale maschili e femminili, da quest’anno invece di venerdì si giocheranno solamente le due semifinali femminili, dando un giorno di riposo ai maschi. Si arricchisce invece la programmazione del sabato, che adesso sarà teatro delle due semifinali maschili nella sessione diurna, e delle finali femminili (singolare e doppio) nella sessione serale.

Lunedì 8 maggio

Sessione unica dalle ore 10:00: Qualificazioni ATP/ WTA

Martedì 9 maggio

Sessione unica dalle ore 11:00: Singolari WTA (1° turno) – Qualificazioni ATP/ WTA

Mercoledì 10 maggio

Sessione diurna dalle ore 11:00: singolari ATP/ WTA (1° turno)

Sessione serale dalle ore 19:00: singolare ATP (1° turno),singolare WTA (1° turno)

Giovedì 11 maggio

Sessione diurna dalle ore 11:00: singolari ATP (1° turno)/ WTA (2° turno) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00: singolare WTA (2° turno), singolare ATP (1° turno)

Venerdì 12 maggio

Sessione diurna dalle ore 11:00: singolari ATP (2° turno)/ WTA (2° turno) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00: singolare ATP (2° turno) singolare WTA (2° turno)

Sabato 13 maggio

Sessione diurna dalle ore 11:00: singolari ATP (2° turno)/ WTA (3° turno) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00: singolare WTA (3° turno) singolare ATP (2° turno)

Domenica 14 maggio

Sessione diurna dalle ore 11:00: singolari ATP (3° turno)/ WTA (3° turno) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00: singolare WTA (3° turno) singolare ATP (3° turno)

Lunedì 15 maggio

Sessione diurna dalle ore 11:00: singolari ATP (3° turno)/ WTA (ottavi) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00:singolari ATP (3° turno) singolari WTA (ottavi)

Martedì 16 maggio

Sessione diurna dalle ore 11:00: singolari ATP (ottavi) – singolare WTA (quarti di finale) – doppi ATP/ WTA (quarti di finale)

Sessione serale dalle ore 19:00: singolare WTA (quarti di finale) singolare ATP (ottavi)

Mercoledì 17 maggio

Sessione diurna dalle ore 11:00: singolari ATP/ WTA (quarti di finale) – doppi ATP/ WTA (quarti di finale)

Sessione serale dalle ore 19:00: singolare ATP (quarti di finale) singolare WTA (quarti di finale)

Giovedì 18 maggio

Sessione diurna dalle ore 13:00: doppio WTA (semifinale) – singolare ATP (quarti di finale)

Sessione serale dalle ore 19:00: doppio WTA (semifinale) singolare ATP (quarti di finale)

Venerdì 19 maggio

Sessione diurna dalle ore 13:00: doppio ATP (semifinale) – singolare WTA (semifinale)

Sessione serale dalle ore 19:00: singolare WTA (semifinale) doppio ATP (semifinale)

Sabato 20 maggio

Sessione diurna dalle ore 13:00: singolare ATP (semifinali)

sessione serale dalle ore 19:00: singolare WTA (finale) doppio WTA (finale)

Domenica 21 maggio

Sessione diurna dalle ore 13:00 doppio ATP (finale) singolare ATP (finale)

Dove comprare i biglietti

I biglietti si possono acquistare al seguente indirizzo web: https://ticketing.internazionalibnlditalia.com/ Per tutti i tesserati FITP 2023 c’è una straordinaria opportunità: è infatti possibile acquistare i biglietti con una scontistica pari al 20% e gli abbonamenti con una riduzione del 10%. Lo sconto è valido per un limite di 1 biglietto per sessione (per massimo 3 sessioni) o di 1 abbonamento. Per usufruirne è necessario inserire gli estremi della tessera in fase di registrazione o nella sezione "Profilo – Modifica i tuoi dati". Per i tesserati minori di 18 anni, è possibile inserire gli estremi della tessera dopo aver effettuato la registrazione a nome di un utente maggiorenne. Un'altra opzione è quella di acquistare i biglietti sul sito di biglietteria TicketOne oppure per chi intende acquistarlo il giorno stesso ci sono i botteghini all'ingresso del Foro Italico.

La tipologia e i prezzi

I biglietti per gli Internazionali si suddividono in tre categorie: Ground, Grand Stand Arena e Campo Centrale. Chi acquista un biglietto del Ground può accedere a tutti campi secondari, compreso quello della "Pallacorda", il mitico campo intitolato a Nicola Pietrangeli ma non alla Grand Stand Arena e al Campo Centrale. Diversamente chi acquista un biglietto Grand Stand Arena, potrà vedere le partite in programma su quel campo e sui campi secondari ma non sul Campo Centrale. Invece chi acquista un biglietto del Campo Centrale potrà vedere quelle partite e quelle dei campi secondari ma non potrà accedere alla Grand Stand Arena. Ecco dove consultare tutti i prezzi.