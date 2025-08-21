Us Open, montepremi record: quanto guadagnerà il vincitore

Da lunedì 24 agosto prenderanno il via ufficialmente le gare dei tabelloni principali maschili e femminili dell'ultimo Slam dell'anno, gli Us Open di New York destinati già a passare alla storia per il montepremi più ricco di sempre. L'evento di Flushing Meadows, infatti, ha un "tesoretto" di 90 milioni di dollari in compensi complessivi per i giocatori, stiamo parlando dell'equivalente di 77 milioni di euro, il più alto di sempre nella storia di questo sport che supera del 20% la quota del 2024 pari a 75 milioni di dollari.

Quanto guadagneranno i vincitori

La buona notizia è che, rispetto ad altri tornei, sia il campione Atp che la campionessa Wta porteranno a casa la stessa cifra: nel dettaglio, infatti, chi alzerà al cielo il trofeo guadagneranno ben 5 milioni di dollari ciascuno (4,31 milioni di euro) che è il 39% in più rispetto ai 3,6 milioni di dollari del 2024 diventando, a tutti gli effetti, la vincita più elevata in questo sport. La crescita sarà sostanziale anche per i protagonisti che taglieranno tutti gli altri traguardi: chi arriverà agli ottavi di finale guadagnerà 400mila dollari con un aumento del 23%, per i quarti di finale il bonifico sarà di 660mila dollari (+25% rispetto al 2024), i semifinalisti porteranno a casa 1,26 milioni di dollari (+26%) e i finalisti perdenti 2,5 milioni di dollari (+39%).

Aumentano anche i premi del doppio

"Cadono" bene anche coloro i quali si cimenteranno nei doppi maschili e femminili con un montepremi che è aumentato in modo sostanzioso per rendere ancora più appetitoso i giocatori che competono in questi campionati. Infatti, la somma complessiva è aumentata del 23% passando da 3,89 milioni di dollari del 2024 a 4,78 milioni di dollari. Per la prima volta in assoluto, le squadre vincitrici dei tornei di doppio maschile, femminile e misto riceveranno un premio in denaro da un milione di dollari. Ma non è finita qui perché come spiegano dettagliatamente gli organizzatori degli Us Open, i giocatori saranno davvero super coccolati con un risposto spese da mille dollari e due camere d'hotel in quello ufficiale per i giocatori o 600 dollari al giorno qualora volessero soggiornare da un'altra parte per un totale di cinque milioni di dollari come "spese di supporto".

Il debutto di Sinner

Dopo aver elencato queste cifre da capogiro veniamo al campo, in questo caso al sorteggio del tabellone che si è tenuto quest'oggi: Jannik Sinner debutterà al primo turno degli Us Open contro il numero 87 al mondo, il ceco Vít Kopriva.

Il numero uno al mondo ha pienamente recuperato dal virus intestinale che lo ha colpito ed è sceso in campo per il primo allenamento in maglia rossa e pantaloncini bianchi all'Arthur Ashe Stadium contro l'argentino Comesana.