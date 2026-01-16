La prima "vittoria" di Sinner: Cahill resta con lui un altro anno

Jannik Sinner è pronto a prendersi la scena nella mattinata italiana, con inizio alle 7, per l'ultima esibizione odierna alla Rod Laver Arena di Melbourne contro Felix Auger-Aliassime (n.7 ATP). Un assaggio di Australian Open prima di fare sul serio da domenica 18 (diretta su Eurosport e in streaming su Discovery+ e HBO Max). Il cammino per lui inizierà lunedì 19 o martedì 20, quando affronterà al primo turno il mancino francese Hugo Gaston, n.94 del mondo, come stabilito dal sorteggio di ieri. Al terzo turno potrebbe profilarsi la sfida con il brasiliano Fonseca, mentre nei quarti l'americano Ben Shelton, già avversario a Wimbledon 2025.
In semifinale l'ipotesi più affascinante resta quella di un nuovo incrocio con Novak Djokovic, a meno che Lorenzo Musetti (n.5 Atp) non riesca a sconfessare lo storico (9-1 per Nole) e a regalare all'Italia una semifinale tutta azzurra. Il toscano esordirà contro il belga Collignon. Nella parte alta del tabellone il nome da battere è quello di Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, che debutterà domani notte contro l'australiano Adam Walton. Per lo spagnolo si profila un possibile quarto di finale con Alex de Minaur, oppure con Alexander Bublik o con Flavio Cobolli, atteso all'esordio contro il britannico Fery, proveniente dalle qualificazioni. De Minaur dovrà inoltre guardarsi da un Matteo Berrettini determinato al primo turno.
Tutto sembra portare a un nuovo capitolo della rivalità tra Jannik e Carlitos, che negli ultimi due anni si sono spartiti equamente i titoli Slam. Il pusterese riparte con una certezza, la conferma di Darren Cahill nel team: «Abbiamo deciso di proseguire insieme almeno per un'altra stagione».Alcaraz, invece, guarda avanti con l'ammirazione dichiarata di Roger Federer: «Mi sento più vicino al tennis di Carlos, spero possa vincere questo torneo. Come avrei giocato contro Sinner? Come Dimitrov a Wimbledon». Nel tabellone femminile Jasmine Paolini affronterà Aliaksandra Sasnovich, mentre Elisabetta Cocciaretto sfiderà Julia Grabher.