Wimbledon, Cobolli si arrende a Djokovic: il serbo vince in 4 set

Gli applausi se li merita tutti, Flavio Cobolli, capace di aver tenuto testa a un campione come Novak Djokovic che a 38 anni è riuscito a portare a casa una gara durata oltre tre ore con il punteggio di 6-7, 6-2, 7-5, 6-4. Ai saluti sotto rete, si vede il serbo complimentarsi sinceramente con il suo avversario riconoscendo il gran tennis che ha giocato, non soltanto oggi. In semifinale a Wimbledon ci va l'ex numero uno del mondo che si ritroverà di fronte l'attuale numero uno, il nostro Jannik Sinner.

La gara di Cobolli

Il primo set è equilbrato fino al settimo game quando Djokovic strappa il servizio a Cobolli portandosi 5-3 ma Flavio è bravissimo a rimanere aggrappato al serbo, opera subito il controbreak e pareggia i conti 5-5. Nessuno dei due perde il servizio nei due turni successivi e si arriva così al tie-break giocato in maniera sontuosa dall'azzurro che ne esce vincitore per 8 punti a 6. Il livello dell'ex numero uno del mondo sale nel secondo set complice un calo fisico del 23enne toscano che molla sul break di Nole al quinto game il cui 3-2 diventerà poi 6-2 finale con cui pareggia i conti.

Molto più equilibrio nel terzo set anche se inizia con un break per Djokovic che prova a "scappare" sul 2-0 ma Cobolli non demorde: prima chiama l'intervento di un fisioterapista e poi torna in campo centrato e solido, recupera il break di svantaggio e va avanti 3-2. Nole pareggia i conti, si arriva 5-5 ma poi il serbo è bravo a strappare il servizio all'italiano che deve cedere con il punteggio di 7-5.

Il quarto set vede un'iniziale parità: Flavio tiene bene il campo, Nole non arretra di un centimetro e si arriva al 3-3. Freddo, coraggioso, con bravura e personalità Cobolli si toglie dalle sabbie mobili del 15-30, recupera e sale 4-3.

Il serbo si aiuta con un servizio impeccabile e pareggia, 4-4. La svolta della gara arriva nel nono game con il break decisivo di Djokovic che si porta 5-4 e serve per il match. Finale thriller con Flavio che annulla due match point ma poi il serbo vince 6-4 e vola in semifinale.