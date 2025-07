Wimbledon, Sinner sfida l'americano Shelton per la semifinale

Pur con una vistosa fasciatura al braccio per proteggere al meglio il gomito, Jannik Sinner scende regolarmente in campo per la sfida dei quarti di finale di Wimbledon contro l'ostico avversario americano Ben Shelton.

Non sembra comunque aver lasciato strascichi il problema rimediato all'inizio della gara contro il bulgaro Grigor Dimitrov e le sensazioni sono positive. L'incontro viene seguito in diretta da Il Giornale con il punteggio in tempo reale e le fasi salienti di ogni game.