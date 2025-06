Wimbledon, Fognini fa sognare con Alcaraz ma alla fine cede al quinto set

Una gara indimenticabile per un giocatore dal talento immenso, quella di Fabio Fognini che ha ceduto soltanto al quinto set all’asso spagnolo Carlos Alcaraz che si è imposto con il punteggio di 7-5, 6-7, 7-5, 2-6, 6-1 dopo quasi quattro ore di gioco. Soltanto l'ultimo set, per il punteggio, non ha reso giustizia a una gara eccellente del ligure che ha messo sotto per lunghi tratti uno dei giovani fenomeni del tennis mondiale. Nulla da rimproverarsi se non far rivedere la gara anche ai propri figli per una delle migliori prestazioni sull’erba del nostro campione che oggi saluta per sempre il tempio di Wimbledon alla sua ultima gara (salvo ripensamenti). Un bellissimo e lungo applauso del pubblico ha sottolineato la prestazione di Fognini con la moglie, Flavia Pennetta, commossa in tribuna mentre teneva in braccio la piccola Farah.

La prestazione di Fognini

Nel primo set si è subito capito che sarebbe stata una battaglia per l’equilibrio: Fabio è parso subito a suo agio, ottimo tennis e pochi errori ma anche Alcaraz è entrato nel match. Tutto si è deciso all’undicesimo game con lo spagnolo che ha strappato il break decisivo salendo 6-5 e chiudendo 7-5 sul successivo turno di servizio. Il secondo set ha visto lo splendido recupero di Fognini che dopo essere stato sotto nel punteggio 4-2 si è portato 5-4 giocando sempre meglio e riuscendo ad arrivare al tie-break vinto alla grande 7-5. Il terzo set è stato un avvicendarsi di colpi di scena con break e controbreak ma qualche errore di troppo del ligure, sul finale, ha avvantaggiato lo spagnolo che ha chiuso 7-5. Quando qualcuno pensava che l’età avrebbe potuto penalizzare Fognini è invece uscito un quarto set incredibile che ha lasciato letteralmente a piedi Carlos con la vittoria per 6-2 tra gli applausi del pubblico inglese.

Il, invece, ha visto un netto calo dell’azzurro ma il punteggio è più severo di quello che in realtà è accaduto nei primi game dove soltanto a causa di un nastro e poche altre sbavature il vento è cambiato a favore di Carlos che vince 6-1 e approda al secondo turno con non pochi patemi d’animo.