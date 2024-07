Wimbledon, Paolini ai quarti senza gioia: Keys si ritira per infortunio

Ascolta ora 00:00 00:00

Jasmine Paolini avanza ai quarti di finale di Wimbledon dopo una grandissima gara contro l'americana Madison Keys imponendosi con il punteggio di 6-3 6-7 ma sul 5-5 al terzo set la giocatrice statunitense si è dovuta ritirare in lacrime per un infortunio alla coscia. Non sappiamo come sarebbe finita in condizioni normali ma possiamo raccontare di una Paolini sempre più forte e in forma che ha dominato il primo set e fatto una rimonta eccezionale sul secondo quando era sotto 5-1.

Come è maturata la vittoria in tre set

Al pronti via, la nostra Jasmine ha subito fatto capire le intenzioni e chi comandasse in campo: senza praticamente alcuna sbavatura, nel primo set la Paolini mette il turbo e dopo aver vinto agevolmente il primo turno di servizio ecco che strappa subito il break alla Keys portandosi sul 2-0. Senza battere ciglio arriva al quarto game il secondo break nei confronti dell'americana e il punteggio recita 4-0 e servizio a favore per l'azzurra. Al quinto game, però, ecco che la Keys sale di livello e dopo essersi conquistata due palle break accorcia le distanze, 4-1. Nel sesto game l'azzurra si procura una palla per salire 5-1 e servire per il set ma il rimbalzo della palla tradisce la sua scelta, parità e poi 4-2 ma la Paolini è super, tiene a zero l'avversaria e si porta sul 5-2. Sul proprio servizio arriva il meritatissimo 6-3 dopo 32 minuti di gioco.

Nel secondo set c'è subito il break in apertura di Paolini che fino a questo momento sembra annichilire l'avversaria comunque molto fallosa ma il secondo game vede una novità con il contro-break immediato della statunitense, 1-1. Per la prima volta nella gara è la Keys che conduce i giochi, 2-1, e con un gran passante di dritto le strappa la battuta e va sul 3-1. Passaggio a vuoto per Jasmine che perde a zero il quinto game e l'americana conduce 4-1, poi ottiene un altro break e allunga le distanze (5-1). C'è ancora una piccola speranza per Paolini che strappa il break e accorcia, 5-2, e poi vince il servizio (5-3). Incredibilmente al nono game si riapre il set, grandissima Jasmine che strappa un altro break e accorcia ancora, 5-4 e turno di battuta a favore: eccezionale rimonta completata, 5-5. L'americana mantiene il punto sul proprio servizio (6-5) ma anche Jasmine, 6-6 e tie-break.

Inizia bene la Keys che ottiene il mini-break e va 2-1 ma la Paolini si rifà sotto, 3-3 al cambio campo. Altalena di emozioni, errori da un lato e dall'altro e punteggio che va sul 4-4 prima di una risposta steccata da Jasmine che porta l'americana sul 5-4 ma poi c'è la nuova parità, 5-5 prima del set point per l'americana che è sul 6-5 ma sbaglia con il dritto, ancora pari (6-6). Alla fine ha la meglio Keys, 8-6 dopo un'ora e 34 minuti.

L'infortunio della Keys

Terzo set che è molto equilibrato ma vede l'americana che, sull'1-1, strappa il break a Paolini e sale 2-1: entrambe mantengono i turni di servizio fino a quando la Keys non ne strappa un altro, quello decisivo, che la fa salire 5-2 e servire per il match. Ottavo game che veve un ultimo sussulto di Jasmine che si procura una palla break e la mette a segno, 5-3. Sul proprio servizio non sbaglia, si allunga la gara (5-4) ma Keys adesso servirà per il match ma prima c'è il medical time-out per l'americana che ha un problema all'adduttore. Si riprende dopo 8 munuti con una vistosa fasciatura alla coscia per l'americana che serve per il match: accenna a piangere, Paolini ha due palle break che sfrutta, 5-5.

