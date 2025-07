Wimbledon, Sinner affronta il bulgaro Dimitrov: Jannik cede il primo set | 3-6, 1-2

È una sfida fondamentale per il prosieguo del cammino a Wimbledon: Jannik Sinner scende in campo contro il forte e completo tennista bulgaro Grigor Dimitrov che affronta per la quinta volta in carriera in vantaggio di quattro vittorie a una.

Guai ad abbassare la guardia, però, anche se sei il numero uno del mondo. La gara viene seguita in tempo reale e con i dettagli sul punteggio e i game in diretta da Il Giornale, in tv sarà trasmessa dai canali di Sky Sport e in streaming su Now Tv.

La gara in diretta: 2° set 3° game: Sinner prova a scuotersi, un ottimo passante vale il 40-0 e poi arriva il punto, 2-1. 2° game: il bulgaro continua a essere impeccabile ma manca la reazione di Jannik che va sotto 40-0 e arriva il 2-0 per Dimitrov. 1° game: è Sinner a iniziare con la battuta ma va subito sotto 0-30 e poi commette doppio fallo, 0-40 e momento difficile per l'altoatesino che fa infrangere in rete il dritto, 1-0 Dimitrov.

Sinner perde il primo set 9° game: Dimitrov al servizio per il primo set gioca subito una volee da applausi e si porta 15-0. Poi comanda ancora il gioco con servizio e dritto (30-0) e un ace successivo (40-0). Con una gran prima chiude 6-3 giocando molto bene, quasi perfetto il bulgaro. 8° game: Sinner alla battuta per rimanere nel set, stavolta varia molto bene con il servizio, 40-15 e distanze accorciate, 5-3. 7° game: al servizio Dimitrov continua ad avere ottime percentuali con la prima, 40-0 poi arriva il 5-2. 6° game: Sinner prova a essere più efficace con il servizio e ci riesce, 40-15 e punto successivo, 4-2. 5° game: il bulgaro è partito con il piede sull'acceleratore anche sui servizi con ace e prime palle molto efficaci, 40-30 ma poi Sinner fa vedere il suo talento con un passante da applausi, 40-40. Sbaglia anche Dimitrov, prima palla break per l'altoatesino ma viene annullata dal servizio. Alla fine ha ragione Grigor, 4-1. 4° game: Jannik prova a scuotersi dopo l'avvio in salita, sale 40-30 e ottiene il primo punto, 3-1. 3° game: Dimitrov in questo avvio è più preciso, si porta 40-15 e allunga su Sinner, 3-0. 2° game: è il primo turno di battuta di Sinner che va sotto 0-30, poi arriva il 15-40 dopo un doppio fallo e due palle break per il bulgaro. La prima viene annullata da un ace, non la seconda con un errore di dritto, Dimitrov sale 2-0. Si tratta del primo turno di servizio perso dal numero uno del mondo in tutto il torneo. 1° game: Dimitrov ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire per primo ma i primi punti sono di Sinner che si porta 0-30 ma poi il bulgaro è bravo a ribaltare il punteggio, salire 40-30 ma Jannik lo porta ai vantaggi (40-40). Alla fine il primo punto è di Dimitrov, 1-0.