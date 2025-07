Wimbledon, Sinner-Djokovic: a Jannik il primo set | 6-3, 2-0

9° game: Djokovic serve per rimanere nel set ma va in difficoltà di fronte a un monumentale Jannik che con uno smash sotto rete conquista due set point (15-40). Il primo viene annullato con un ace, poi Sinner sbaglia con il dritto, parità. Il game più lungo vede un altro set point per l'azzurro che ottiene con un errore di Djokovic, 6-3 in 33 minuti.

8° game: Sinner martella con il servizio, ancora un 40-0 e l'ennesimo ace vale il 5-3.

7° game: stavolta gli scambi sono più lunghi e intensi, 30-30, poi Djokovic va 40-30 e ottiene il punto, 4-3.

6° game: il numero uno del mondo non fa i complimenti ed è altrettanto efficace con la battuta, 40-0 e 4-2.

5° game: Nole torna molto solido con il servizio con cui si apre il campo, non si gioca praticamente mai, 40-0 e 3-2.

4° game: arriva il primo ace di Sinner ma da 40-0 due errori costano il 40-30 ma poi arriva il 3-1, l'altoatesino allunga.

3° game: l'altoatesino è fantastico a tenere Djokovic il più possibile a fondo campo, 15-40 e prime due palle break. Il serbo sbaglia con il dritto, si concretizza il break per Jannik che sale 2-1.

2° game: il primo turno di battuta della sua gara Sinner lo gestisce senza problemi con prime di servizio e dritto, anche lui si porta 40-0 e pareggia, 1-1.

1° game: inizia a servire per primo Djokovic, il serbo parte subito forte con un 40-0 e successivo punto, 1-0.