Wimbledon, Sinner sfida Martinez | 6-1, 4-3

7° game: applausi di incoraggiamento del pubblico per lo spagnolo che mette sotto Sinner 0-30 ma poi Jannik recupera alla grande con un lob, ace e una prima vincente, 40-30 e set point che arriva poco dopo, 6-1 in 31 minuti.

6° game: il gioco riprende, è il turno di battuta di Martinez che gioca il miglior game fino a questo momento, 40-0 e 5-1.

Medical time-out chiamato da Martinez: entra in campo il fisioterapista per un massaggio alla spalla, possibile che sia questa la causa dei servizi poco ficcanti dello spagnolo.

5° game: il numero uno al mondo sale 30-0, poi viene recuperato 30-30 ma con una prima di servizio al centro va 40-30 e ottiene il 5-0, gara senza storia fino a questo momento.

4° game: al servizio c'è lo spagnolo ma non serve con la dovuta forza, Sinner spinge e si porta 15-40, ancora due palle break ma stavolta vengono annullate, parità. Arriva una nuova palla per il 4-0 per l'azzurro e stavolta va in porto, Jannik domina.

3° game: Jannik serve alla grande e quasi sempre sopra i 200 Km/h, 40-15 e 3-0, una partenza sprint.

2° game: alla battuta lo spagnolo mostra qualche problema ma dall'altra parte l'azzurro risponde bene e domina con le accelerazioni, 15-40 e due palle break, arriva il 2-0.

1° game: al servizio inizia Sinner e ottiene il primo punto con servizio e dritto. Si arriva 40-15 e il primo punto dell'incontro è di Jannik, 1-0.