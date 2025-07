Wimbledon, Sinner sfida l'australiano Vukic

La gara che chiude il programma odierno del Centrale di Wimbledon vede di fronte il numero uno al mondo, Jannik Sinner, contro l'australiano Aleksandar Vukic, numero 93 del ranking Atp.

I due precedenti sorridono all'altoatesino che ha vinto entrambe le gare disputare sul cemento. Il Giornale segue in diretta la gara con le fasi salienti dell'incontro: chi volesse vederla in tv dovrà sintonizzarsi sui canali Sky Sport oppure in streaming su Now Tv.