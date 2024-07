Wimbledon, Sinner in campo contro Shelton: 6-2, 6-4, 0-2 | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo un giorno di sosta dopo la netta e convincente vittoria contro il serbo Kecmanovic, Jannik Sinner è di nuovo in campo sull'erba di Wimbledon per sfidare l'americano Ben Shelton (numerto 14 del ranking Atp) nella gara che vale l'accesso ai quarti di finale del torneo dello Slam. I precedenti tra i due sono tre: la prima volta ai sedicesimi di Shangai nel 2024 ebbe la meglio l'americano in tre set, poi ecco che Jannik si è imposto ai sedicesimi dell'Atp di Vienna mentre quest'anno l'altoatesino ha avuto la meglio agli ottavi di finale sul cemento di Indian Wells. Si tratta, dunque, della prima sfida sull'erba e anche in un torneo dello Slam.

La gara in diretta: 3° set

2° game, per la prima volta nella gara Sinner concede una palla break (30-40): con un errore di dritto Shelton strappa il servizio e sale 2-0.

1° game, inizia l'americano: bravo Shelton a portarsi 40-30 e poi chiudere il gioco, 1-0.

Sinner vince anche il secondo set

10° game, Sinner serve per vincere il secondo set: 40-15 poi commette un errore (40-30) e chiude con un rovescio di Shelton che finisce fuori, 6-4 dopo un'ora e cinque minuti.

9° game, l'americano serve per rimanere nel set: 40-30 e 5-4.

8° game, l'azzurro è ingiocabile: 40-0, poi fa un errore con il dritto e una gran risposta di Shelton valgono il 40-30 ma poi chiude con una gran prima palla, 5-3.

7° game, stavolta l'americano è più concreto, lascia a zero Sinner e accorcia 4-3.

6° game, ancora un 40-0 per Jannik sul proprio turno di battuta e chiude agevolmente, 4-2.

5° game, l'americano si porta sul 40-30 e un servizio vincente vale il 3-2.

4° game, al servizio c'è Sinner che per ora è una macchina perfetta e varia tantissimo le sue traiettorie per complicare la vita al suo avversario: 40-0 e punto, 3-1.

3° game, Shelton prova a variare il gioco per sorprendere l'azzurro: gran seconda di servizio, 40-30 e ottiene il punto, 2-1.

2° game, Jannik è bravo a tirarsi fuori da una situazione scomoda sul 30-30 con una prima vincente, 40-30 e con un ace allunga, 2-0.

1° game, Shelton al servizio: Sinner per ora sembra ingiocabile, arriva subito il break dell'altoatesino, 1-0.

Il primo set è di Sinner

8° game, Sinner serve per chiudere il primo set: va tutto alla grande, altri servizi vincenti e tre set point. Chiude 6-2 dopo 30 minuti di gioco dominando Shelton.

7° game, l'azzurro gioca un tennis di altissimo livello senza sbavature (fin qui): 30-40 e una palla break per allungare ancora e ci riesce, perfetto con una risposta vincente, 5-2.

6° game, Jannik al servizio si porta agevolmente 40-15 e chiude il gioco, 4-2.

5° game, Shelton recupera da 0-30 a 40-30 ma poi sbaglia con il rovescio, parità: con un gran recupero Sinner si procura una palla break che stavolta sfrutta alla grande, 3-2.

4° game, un altro turno di battuta perfetto per Sinner che lascia a zero l'avversario, 2-2.

3° game, con un errore sotto rete dell'americano arriva la prima palla break per Sinner ma con una gran prima di servizio e dritto Shelton la salva, 40-40: vantaggio e 2-1.

, è il primo turno di battuta di Sinner: 40-0 e primo ace anche per il numero uno del mondo che poi chiude, 1-1.

1° game, inizia Shelton al servizio: 40-15 e chiude 2-1 con un ace, 1-0.