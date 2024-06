Wimbledon, sorteggiati i tabelloni: Sinner debutta contro Hanfmann

Ascolta ora 00:00 00:00

Per la prima volta da numero uno in tabellone in un torneo dello Slam, Jannik Sinner debutterà a Wimbledon contro il tennista tedesco Yannick Hanfmann, attualmente alla posizione numero 95 del ranking Atp. L'unico precedente tra i due risale al terzo turno degli Us Open del 2023 con la vittoria di Jannik in tre set 6-3 6-1 6-1. Il sorteggio, però, non è stato benevolo con gli italiani: se dovessero vincere le rispettive gare, al secondo turno Jannik Sinner si ritroverebbe Matteo Berrettini. Il numero due del mondo, Novak Djokovic, sfiderà al primo turno il ceco Vit Kopriva mentre Carlos Alcaraz se la vedrà contro l'estone Mark Lajal. La proiezione degli organizzatori del torneo per gli ipotetici incroci ai quarti di finale vedrebbe Sinner contro Medvedev, Alcaraz contro Ruud, Rublev contro Zverev e Hurkacz contro Djokovic.

Le gare degli azzurri

Il primo turno degli italiani vedrà, nella parte alta del tabellone, Matteo Berrettini sfidare l’ungherese Marton Fucsovics, il qualificato Mattia Bellucci contro l'americano Ben Shelton (numero 14 Atp) e un avversario davvero molto ostico. Non è andata bene neanche per Matteo Arnaldi che sfiderà l'americano Frances Tiafoe mentre Lorenzo Sonego avrà come avversario l'argentino Mariano Navone. Fabio Fognini, invece, sarà contro il tedesco Dominik Koepfer. Nella parte bassa del tabellone di Wimbledon ecco che Lorenzo Musetti affronterà il francese Costant Lestienne mentre Flavio Cobolli sarà contro l'australiano Rinky Hijikata. Infine, Luca Nardi sfiderà l’argentino Tomas Etcheverry.

Le gare delle azzurre

La numero uno del tennis italiano, Jasmine Paolini, dovrà vedersela contro la spagnola Sara Sorribes Tormo: Sara Errani giocherà al primo turno contro la ceca Linda Noskova, Martina Trevisan si scontrerà con l'americana Madison Keys mentre Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro la rumena Anca Todoni. Infine, la quinta azzurra nel main drow londinese, Lucia Bronzetti se la vedrà contro la canadese Leylah Fernandez.

Sinner "vince" con Djokovic

In attesa di entrare nel vivo del torneo che vale uno Slam, nelle ultime ore Jannik Sinner si è allenato con Novak Djokovic che rientra dall'infortunio rimediato al Roland Garros e per il quale ha subìto un intervento al menisco. I numeri uno e due del mondo hanno deciso di tastare l'erba di Wimbledon allenandosi insieme con una mini partitella di un set vinto dall'azzurro con il punteggio di 6-3. Non certamente per questo motivo. ma per il fatto di essere il primo al mondo, di aver vinto Halle e di partecipare per la prima volta come numero 1 a un torneo dello Slam, Jannik è il favorito d'obbligo per la vittoria finale. Le quote dei bookmakers lo mettono infatti davanti a tutti, subito dietro Alcaraz e a seguire Djokovic ancora non al 100% della condizione fisica.

Dove vedere le gare in tv

Gli appassionati del più prestigioso torneo su erba (e non solo) del mondo potranno vedere le gare in diretta sui canali dedicati di Sky Sport: nel dettaglio sono a disposizione Sky Sport Tennis (203) dove verranno trasmesse tutte le partite del Campo Centrale e Sky Sport Arena (204) con le altre sfide più importanti.

In più tutta la numerose di Sky Sport che va dal canale 252 al 257 sarà dedicata all'evento per vedere le gare anche in tutti gli altri campi. Infine, in streaming si potrà guardare il torneo anche su