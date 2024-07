Wimbledon, splendido Musetti: batte Comesana in 4 set e conquista gli ottavi

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave La vittoria in 4 set

Anche se la pioggia di Londra ha allungato a dismisura la gara, il finale è dolcissimo per i colori azzurri e per Lorenzo Musetti che ha sofferto ma vinto contro l'argentino Francisco Comesana (numero 122 del ranking Atp) con il punteggio di 6-2 6-7 7-6 6-3 dopo tre ore e 22 minuti di gioco e approda per la prima volta agli ottavi di finale di Wimbledon dove sfiderà il tennista francese Giovanni Mpetshi Perricard attualmente al numero 58 del ranking mondiale. Si dovrebbero giudicare più gare a causa dello spezzatino del match a causa del meteo ma Lorenzo è stato solido nei momenti decisivi e bravo a vincere il tie-break del quarto set che ha svoltato la gara.

Il primo set inizia alla grande: il 22enne di Carrara strappa subito il break all'avversario, si porta sul 3-0 e comanda agevolmente il gioco: l'azzurro gioca colpi spettacolari che gli consentono di salire rapidamente sul 6-2 addirittura in meno di 20 minuti. Quando sembra tutto avviato verso un incontro abbastanza tranquillo la gara si complica nel secondo set con Comesana che sale di livello e il match che si fa decisamente più equilibrato: nessuno strappa il break ma l'argentino salva due palle set sul 4-5 Musetti tenendo il servizio. Si arriva così al tie-break che il carrarino perde 7-4 dopo 69 minuti di gioco e deve ricominciare daccapo.

Al terzo set sembra di assistere al set precedente: grande equilibrio, gioco solido da parte di entrambi soprattutto durante i turni di servizio ed ecco un altro 6-6 che significa secondo tie-break consecutivo ma questa volta Lorenzo ha la meglio chiudendo 7-3 e un urlo liberatorio di soddisfazione. Il quarto e decisivo set inizia finalmente in discesa per l'azzurro che manovra meglio gli scambi e fai quei passi in più dentro al campo che gli consentono di volare con il break ottenuto al terzo game e consolidando il punteggio con il 4-1.

Annullata una palla break, Musetti sale 5-2 e si conquista due match point: il primo lo sbaglia con il dritto che finisce in rete, il secondo lo gioca bene l'avversario che annulla. La gara si decide sul servizio di Lorenzo: da 40-30 arriva il servizio vincente che chiude il discorso qualificazione.