Zheng batte Donna Vekic in finale e conquista un oro storico per la Cina nel tennis

La cinese Qinwen Zheng conquista una storica medaglia d’oro nel tennis per la Cina, sconfiggendo 6-2, 6-3 la croata Donna Vekic in 1 ora e 46 minuti nella finale che si è svolta sul Philippe Chatrier. Il cammino della Zheng spiega maggiormente l’impresa messa a segno dalla ventunenne che, in semifinale, ha battuto la numero 1 al mondo e quattro volte vincitrice del Roland Garros Iga Swiatek, che venerdì ha conquistato il bronzo.

Nel primo set la Zheng riesce dapprima nel secondo game a strappare il servizio alla croata, lasciandole un solo 15; per poi, nel game successivo, consolidare il vantaggio resistendo al ritorno della Vekic che ha a disposizione anche due palle break per tornare in parità. La cinese mantiene inalterato il vantaggio fino all’ottavo gioco quando, sempre sul servizio dell’avversaria, archivia il set alla prima palla break a disposizione, chiudendo col parziale di 6 a 2 il primo set della finale olimpica.

Nel secondo set il leitmotif del match non cambia: ancora una volta è il secondo gioco ad essere decisivo. La Vekic, che subisce il contraccolpo psicologico, non riesce a fermare la numero 6 del seeding che piazza il terzo break dell’incontro portandosi subito avanti. Nel game successivo, però, la croata ha un sussulto d’orgoglio che le consente di avere a disposizione due palle break: basta la prima per tornare in partita e mettere, per la prima volta, pressione alla Zheng.

L’equilibrio dura fino all’ottavo game, quando la cinese ha a disposizione quattro palle break, sull’ultima la Vekic spara in corridoio un rovescio e mette l’avversaria nelle condizioni di andare a servire per il match.

Nel nono e ultimo game, la Zheng si procura due match point grazie al servizio: sul primo la cinese sfodera un diritto lungolinea meraviglioso sul quale Vekic non può far altro che applaudire. La medaglia d'oro va dunque alla Cina che, per la prima volta, conquista il metallo più pregiato nel tennis femminile.