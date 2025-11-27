Il killer di Washington negli Usa grazie a Biden: chi è il 29enne afghano arrestato per gli spari fuori dalla Casa Bianca

Si chiama Rahmanullah Lakanwal, ha 29 anni ed è cittadino afghano. È l'uomo accusato di aver sparato a due membri della Guardia Nazionale vicino lla Casa Bianca, a Washington. Viveva nello stesso Stato di Washington e si ritiene abbia agito da solo.

Chi è l'uomo che ha ucciso due soldati della Guardia Nazionale

Lakanwall aveva collaborato in passato con diverse entità governative statunitensi attive in Afghanistan, tra cui la Cia, come membro di una forza partner a Kandahar. L'8 settembre 2021 è arrivato negli Stati Uniti nell'ambito del programma "Allies Welcome", ideato dall'amministrazione Biden per reinsediare migliaia di afghani che rischiavano rappresaglie da parte dei talebani per aver aiutato gli Usa durante la guerra. Quasi un anno fa, nel dicemrbe 2024, ha poi presentato richiesta d'asilo, domanda accolta lo scorso 23 aprile. Non avrebbe precedenti penali

L'attacco di Trump a Biden

Dura la condanna del presidente Donald Trump: "È arrivato sotto l’amministrazione Biden nel 2021, su quei famigerati voli di cui tutti parlavano", ha detto, puntando il dito sul suo predecessore, "Nessuno sapeva chi stesse arrivando. Nessuno sapeva niente. Il suo status è stato rinnovato in base a una legge firmata da Biden, un presidente disastroso, il peggiore nella storia del nostro Paese".

Sospese le richieste di immigrazione

Dopo l'attentato l'agenzia statunitense per i Servizi di Cittadinanza e l'Immigrazione ha deciso di

sospendere a tempo inteterminato e "con effetto immediato" l'elaborazione di tutte le richieste di immigrazione relative ai cittadini afghani "in attesa di un'ulteriore revisione dei protocolli di sicurezza e di controllo".