Attacco terroristico ad Ankara: esplosioni e spari vicino al Parlamento turco

Articolo in aggiornamento

La Turchia ripiomba nell'incubo terrorismo. Una forte esplosione e diversi spari si sono uditi nella capitale Ankara questa mattina, quando in Italia erano da poco passate le 8:30. L'area coinvolta è quella vicina al Parlamento e ai ministeri. L'attacco, subito neutralizzato dalle forze di sicurezza, è avvenuto poco prima della cerimonia di riapertura dell'Assemblea generale turca dopo la pausa estiva.

L'assalto è avvenuto in viale İsmet İnönü, una delle strade principali della capitale. Secondo diversi organi di stampa locali, l'obiettivo era il dicastero degli Affari Interni. I terroristi sarebbero arrivati davanti ai cancelli della Direzione generale della sicurezza del ministero a bordo di un furgoncino grigio. Polizia, guardia presidenziale, operatori sanitari e vigili del fuoco sono già sul posto e la zona è stata chiusa dalle forze di sicurezza. I giornalisti di Cnn Turk hanno affermato che, prima dell'esplosione, si sono uditi quattro colpi di pistola. L'informazione, però, è ancora in attesa di conferma. Dalle immagini che circolano in rete, inoltre, sembra che gli attentatori abbiano utilizzato un lanciamissili.

Il ministro della degli Interni Ali Yerlikaya ha affermato che si è trattato di un attentato effettuato da due terroristi, che sono arrivati sul posto a bordo di un furgoncino grigio: "Uno degli attentatori si è fatto esplodere e l'altro è stato neutralizzato (arrestato, ferito o ucciso, ndr) . Nel corso dell'incidente, sono stati feriti in modo lieve due agenti. Auguro loro pronta guarigione" . Fonti della sicurezza, però, riferiscono che uno dei poliziotti coinvolti nello scontro a fuoco è stato ferito gravemente. Il procuratore generale di Ankara ha aperto un'indagine.