Germania, chiuso aeroporto di Amburgo: "Rischio attentato su volo da Teheran"

- ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO -

L'aeroporto di Amburgo è stato chiuso al traffico aereo dalle 12.40 di oggi in seguito alla minaccia di un attacco a bordo di un aereo atterrato alle 12.20 e proveniente da Teheran, come riferisce l'agenzia di stampa "Dpa". A bordo dell'aereo vi erano 198 passeggeri e 16 membri dell'equipaggio. L'aereo si trova in zona circoscritta dell'aeroporto e sono in corso dei controlli. Il velivolo e i bagagli sono stati perquisiti.

Un portavoce della Bundespolizei ha dichiarato che la Polizia federale ha ricevuto un'e-mail con la minaccia di un attentato contro il volo Teheran-Amburgo e che questo avvertimento è stato preso molto sul serio, scrive sempre la Dpa.