"Sono dell'Isis, vendico i musulmani": chi è il killer di Bruxelles

" Sono Abdeslam Jilani, mi sono vendicato per i musulmani. Ho ucciso tre svedesi ora. Si vive per la religione e si muore per la religione. Sono pronto a incontrare Dio felice e sereno ". Così inizia il video dell'attentatore che attorno alle 19 di oggi ha imbracciato un kalashnikov e sparato a tre tifosi svedesi a Bruxelles, poco prima della partita tra la nazionale scandinava e il Belgio. Subito dopo l'attentato, l'uomo ha pubblicato sul web un video in cui si riprende rivendicando l'appartenenza all'Isis e dicendo di aver compiuto il gesto per " vendicare i musulmani ".

All'inizio della giornata, Slayem Slouma, come si fa chiamare nel video di rivendicazione, o Abdeslam Jilani, il nome che pronuncia nel video, aveva scritto un messaggio sul bambino musulmano accoltellato domenica a Chicago, spiegando che se fosse stato cristiano, " lo avremmo chiamato terrorismo e non un crimine brutale ". Si tratterebbe di un tunisino ma non ci sono ancora conferme. Secondo alcune traduzioni dall'Arabia che circolano in questi minuti, l'uomo si è definito un "mujahidin", ovvero un combattente contro i nemici di Dio. Dopo una preghiera, ha continuato: " Tuo fratello si è vendicato dei musulmani ".