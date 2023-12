"Niente tregua". Hamas rifiuta la proposta di Israele

Niente tregua tra Israele e Hamas, che ha rifiutato la proposta dello Stato ebraico e non accetterà un accordo finché la pausa dei combattimenti non sarà effettiva. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti dell'intelligence egiziana. L'offerta messa sul tavolo da Israele prevedeva una settimana di tregua in cambio di 40 ostaggi.

Da parte di Israele, infatti, si chiede lo stop completo alla guerra e non una tregua che, a loro dire, possa " fare il gioco " di Israele, ovvero che consenta il rilascio degli ostaggi e poi la ripresa dei combattimenti. Hamas l'ha dichiarato ai microfoni di Al-Jazera precisando che " la priorità " dei colloqui in corso è la fine delle ostilità. " La nostra visione è molto chiara: vogliamo fermare l'aggressione ", ha detto un esponente dell'ufficio politico di Hamas, Ghazi Hamad. " Ciò che sta accadendo sul terreno è una grande catastrofe ", ha proseguito Hamas sottolineando la " distruzione e le uccisioni di massa ", causate dagli attacchi israeliani a Gaza.

Per questo motivo, ha proseguito l'esponente dell'organizzazione palestinese, la tregua non è nell'interesse di Hamas, né dei palestinesi. " Israele prenderà la carta degli ostaggi e poi inizierà una nuova ondata di uccisioni di massa e massacri contro il nostro popolo. Non giocheremo a questo gioco ", ha detto Hamas. Le intenzioni di Israele sono ben diverse, come ha spiegato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha assicurato che l'esercito continuerà la guerra " fino alla vittoria " e chiunque pensa il contrario " è distaccato dalla realtà ".