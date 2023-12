Avevano progettato di seminare il panico e uccidere vittime innocenti mentre tutto il mondo festeggia l'arrivo del nuovo anno. Un gruppo di tre terroristi di matrice islamica è stato arrestato, a Colonia (Germania) con l'accusa di aver pianificato un attentato contro la cattedrale della città tedesca nella notte di Capodanno. La polizia locale riferisce che l'attentato sarebbe avvenuto utilizzando un'automobile, probabilmente da lanciare a folle velocità contro i passanti. Il ministro degli Interni del Land della Nordreno-Vestfalia, Herbert Reul, ha reso noto che i sospettati fanno parte di "gruppi di islamisti". Poco prima di Natale un altro soggetto, di nazionalità tagika, era stato tratto in arresto per le stesse motivazioni.

Il quotidiano tedesco Bild scrive che i quattro, tutti originari del Tagikistan, avrebbero voluto spargere sangue per conto dello Stato islamico-Khorasan (IS-K), una cellula dell’Isis attiva in Afghanistan. "Individui e gruppi islamici" sono "più attivi che mai in questo momento", ha messo in guardia il ministro degli Interni del Land.

La polizia ha utilizzato dei cani per una accurata perquisizione del parcheggio sotterraneo della cattedrale, cercando esplosivi, ma non è stato trovato alcunché di sospetto. L'allarme tuttavia resta alto così come le misure di protezione sono state, per ovvie ragioni, rafforzate. Dal pomeriggio circa 1.000 agenti di polizia sono stati schierati per proteggere la cattedrale e la popolazione nel centro di Colonia.

Massima allerta in tutta la Germania nelle ultime settimane per possibili attacchi islamici. Già alla fine di novembre il capo dell’intelligence tedesca aveva avvertito che il rischio di tali attacchi è "reale e più alto di quanto non lo sia stato da molto tempo" a causa della sanguinosa guerra tra Israele e Hamas e del desiderio dei terroristi di colpire l'Occidente. La Germania è finita nel mirino più di altri Paesi poiché il governo tedesco ha vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche dei gruppi filo palestinesi e delle organizzazione ad esse legate, in seguito all’attacco terroristico del 7 ottobre in Israele.

Ricordiamo che l'ultimo attentato terroristico avvenuto in Germania risale al dicembre 2016, quando un sostenitore dell’Isis si schiantò con un camion contro un mercatino di Natale di Berlino, causando la morte di 12 persone.