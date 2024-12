Tim "liberata" dalla rete ha mantenuto le promesse. E Vivendi vede l'uscita

Ascolta ora 00:00 00:00

Rincorso per anni, l'1 luglio 2024 è arrivato il closing per un'operazione a suo modo epocale: lo scorporo della rete fissa di Tim, ceduta a un consorzio guidato dal fondo americano Kkr. L'amministratore delegato della principale telco italiana, Pietro Labriola (in foto), ha portato a conclusione un'operazione del valore di 22 miliardi di euro, comprensivi di 3 miliardi di earn-out legati essenzialmente a una possibile futura combinazione con Open Fiber. Attraverso la cessione, Tim è riuscita a sgravarsi di una parte significativa del debito, che alla fine di quest'anno è previsto introno ai 7,5 miliardi. Il titolo in Borsa, dopo la presentazione del nuovo piano industriale lo scorso 7 marzo, si è inabissato di oltre il 23% per poi iniziare una lenta e incerta risalita ostacolata dai venditori allo scoperto. La vicenda, su cui dovrebbe indagare approfonditamente la Consob, è resa ancora più curiosa dal fatto che Tim sta mantenendo tutti i target da ormai diverso tempo e ha due divisioni d'impresa, Tim Brasil e Tim Enterprise, che continuano a crescere trimestre dopo trimestre. Perfino Tim Consumer, la divisione cui fa capo la telefonia mobile, è riuscita a stabilizzare i ricavi. La cessione della società dei cavi internazionali Sparkle, inoltre, alla coppia formata dal ministero dell'Economia (con il 70%) e dal fondo spagnolo Asterion (con il 30%) al closing aggiungerà ulteriori 700 milioni di fieno in cascina per il piano di rilancio.

Il nuovo anno potrebbe sortire nuove sorprese come il ritorno al dividendo oppure la conversione delle risparmio, con Tim che è rimasto uno dei pochi titoli in Piazza Affari a prevedere ancora questa categoria di azioni. Per non dire della possibilità che trovi una sistemazione finale il 23,7% posseduto da Vivendi.