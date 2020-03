Timothy Hutton si difende dall'accusa di stupro: "Sono vittima di un'estorsione"

L’attore Timothy Hutton si è recentemente dovuto difendere dalle accuse infamanti mossegli da Sera Johnston. La ex modella canadese ha rilasciato un’intervista a BuzzFeed News in cui accusa l’attore premio Oscar di averla stuprata quando aveva solo 14 anni. La donna ha raccontato la sua versione dei fatti al noto sito scandalistico, ma Hutton nega categoricamente ogni sua illazione. Secondo quanto rivelato dalla Johnston, i due si sarebbero conosciuti sul set di Iceman, nel lontano 1983, quando Hutton l’avrebbe invitata con degli amici nella sua camera d’albergo, dove avvenne lo stupro.

“ Mi ha fatto malissimo ”, ha raccontato la donna a BuzzFeed News. E ancora: “Voglio dire che fu molto doloroso. Dio, fu così doloroso e assolutamente orribile” . La 51enne ha inoltre rivelato che la violenza nei suoi confronti avvenne alla presenza di un amico del divo, che restò a guardare. Ma la star hollywoodiana e i suoi avvocati non solo hanno negato, ma dichiarano che la Johnston avrebbe cercato di estorcere dei soldi all’attore da due anni e mezzo. “Da due anni e mezzo sono nel mirino di un’estorsione da parte di una donna di nome Sera Dale Johnston, che ha cercato di portarmi via milioni di dollari” , ha rivelato Hutton a People.

L’attore statunitense sostiene che la donna avrebbe minacciato di raccontare la violenza alla stampa, se non avesse ricevuto il denaro. L’ex modella ha quindi deciso di raccontare la sua storia a BuzzFeed News, contro cui ora Hutton avvierà una causa legale, per aver pubblicato il falso. “Oggi BuzzFeed News ha deciso di pubblicare la storia inventata da Sera Johnston” , prosegue l’attore, che ha aggiunto: “Loro sapevano la verità, perché hanno visto le prove. Quello che è realmente accaduto è che i tentativi della signora Johnston di estorcermi del denaro, sono falliti. Ha quindi deciso di raccontare la sua storia ai media. Io, non appena l’ho saputo, sono andato all’Fbi, dove ho sporto denuncia contro di lei”.