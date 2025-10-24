Toffanin supera Montalbano. Il successo di "This is me"

Alla prima puntata era arrivata seconda. Alla seconda puntata è arrivata prima. Silvia Toffanin con This is me ha vinto la serata degli ascolti di mercoledì sera prendendosi la rivincita sul Commissario Montalbano che solitamente vince anche in replica. This is me è cresciuto, è diventato leader della prima serata con 2.867.000 spettatori totali e il 21,23 per cento di share.

Lo show condotto da Silvia Toffanin ha toccato picchi di oltre 6 milioni e 300mila telespettatori e il 32 per cento di share. Un risultato importante che segna non soltanto il primato ma conferma pure la qualità di un format (prodotto da Fascino PGT) che Toffanin è riuscita a far proprio grazie a uno stile garbato ma incisivo diventato ormai il suo marchio d'autore. Poi, ovvio, il merito è anche del fascino e della popolarità di Lorella Cuccarini, cui la puntata è stata quasi interamente dedicata(nella foto con SIlvia Toffanin). Lei, "la più amata dagli italiani" come si diceva anni fa parafrasando un celebre spot, si è dimostrata showgirl a tutto tondo, capace di trasformare e far evolvere la sua carriera nel corso dei decenni. Da segnalare, oltretutto, la presenza tra gli ospiti di Amadeus che, secondo qualcuno, è diventato una sorta di portafortuna dei programmi Mediaset dopo aver anche fatto parte dell'ultima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi chiuso con ottimi ascolti.

In ogni caso, la serata di mercoledì è stata televisivamente un trionfo di Canale visto che La ruota della fortuna ha dominato l'access prime time surclassando Affari tuoi su Raiuno: 27,05 per cento con 5.436.

000 telespettatori per il game show condotto da Gerry Scotti e 21,4 per cento e 4 milioni e 317mila per quello condotto da Stefano De Martino. Ultimo dettaglio: la Ruota ha avuto un picco di 6.654.000 telespettatori con il 33 di share.