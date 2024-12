Tony Effe non fa Capodanno ma può giocarsi il Festival

Ascolta ora 00:00 00:00

Dunque il governo della Capitale, in mano alla sinistra, esclude un rapper dal concertone di Capodanno. Mentre il governo della Rai, in mano al governo di destra, non si fa problemi a metterlo in gara a Sanremo. Stiamo parlando di Tony Effe (foto), già al centro di una raffica di polemiche per i contenuti violenti, sessisti, offensivi nei confronti delle donne contenute in alcuni suoi testi. Tanto che il sindaco di Roma Gualtieri ha deciso di escluderlo dal veglione dell'ultimo dell'anno al Circo Massimo dopo le polemiche bipartisan - da Boldrini a Gasparri - che si sono scatenate. In una nota di Vivo Concerti, Friends&Partners e Pegaso Management si segnala che la «decisione è stata presa in assenza di alcuna valida motivazione, dopo il raggiungimento di un accordo fra le parti».

Ieri, nella conferenza stampa della presentazione degli otto giovani che stasera su Raiuno si disputano l'ingresso nelle Nuove Proposte, Carlo Conti ha confermato la sua posizione: «In nessuna delle canzoni che saranno cantate su quel palco ci sono temi trattati in maniera sbagliata». E ha aggiunto: «Quando canterà il suo brano, Tony Effe lascerà tutti a bocca aperta». Il punto, però, non sono i brani in gara a Sanremo, ma quelli del repertorio. Gualtieri ha detto che non trova giusto dare spazio a una scelta che avrebbe diviso la città, pagato con i soldi dei contribuenti. Ma, allo stesso modo, anche la Rai, viene pagata in parte con i soldi dei contribuenti. Insomma, perché Roma censura e Sanremo no? La questione durerà a lungo. Anche perché le polemiche si sono sollevate pure sull'altro rapper in gara, Fedez. Così come non si esaurirà la questione sulla gara pubblica per affidare il Festival a partire dal 2026.

Intanto stasera si esibiranno gli otto giovani, da cui usciranno i quattro che vedremo all'Ariston: Angelica Bove, Alex Wyse, Mew, Selmi,

Settembre, Vale Lp e Lil Jolie, Maria Tomba e Etra. E, per alleggerire le polemiche, Conti prova a scherzare e aggiunge ai 30 Big in gara, che annunceranno stasera i titoli dei brani, un trentunesimo, anzi una coppia. Una burla?