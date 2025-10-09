Al Sacco primo intervento di chirurgia robotica

È stata eseguito ieri, presso l'ospedale Sacco, il primo intervento utilizzando il sistema Robotico Da Vinci Xi, di recente installazione. Il robot torna quindi al Sacco, dove nel 2004 la sua prima versione aveva debuttato in Italia, con l'intervento di prostatectomia radicale robotica, eseguito dall'allora direttore dell'Urologia, Franco Gaboardi. Ieri l'intervento è stato un'asportazione della prostata per carcinoma, effettuato dall'equipe aziendale di Urologia, con la supervisione proprio di Gaboardi, Primario U.0. Di Urologia presso l'Ospedale San Raffaele Ircs e tra i massimi esperti mondiali di chirurgia robotica, di ritorno al Sacco questa volta in qualità di tutor. Da Vinci XI è un sistema robotico per la chirurgia mini invasiva che permette ai chirurghi di operare con maggiore precisione, flessibilità e visuale in 3D con notevoli vantaggi rispetto alla laparoscopia tradizionale. Il chirurgo siede a una console che traduce i movimenti delle mani in azioni degli strumenti microchirurgici collegati alle braccia robotiche sul campo operatorio. In questo modo il sistema robotico consente di eseguire interventi complessi con la massima precisione, riducendo il trauma chirurgico, i tempi di degenza e migliorando il recupero post-operatorio dei pazienti.

Il robot avrà un ruolo multidisciplinare e sarà utilizzato da diverse unità chirurgiche dell'azienda, che abbraccia tutti i presidi ospedalieri dell'ASST: Fatebenefratelli, Buzzi, Macedonio Melloni. Un Team Robotico coordinerà l'utilizzo della sala robotica da parte delle varie Unità, dalla Chirurgia Generale, alla Chirurgia Pediatrica, dalla Urologia alla Ginecologia e Otorinolaringoiatria.